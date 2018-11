FUNN ETTER OMKOMNE: Letemannskap fra Federal Emergency Management Agency (FEMA), oppdager det som ser ut som benrester rett ved en bil som står parkert i det som en gang var en garasje. Foto: KLAUDIA LECH, VG

VG i California: Her leter de etter brannofre

PARADISE (VG) – Det vil være mange som sitter igjen uten svar, forteller letedirektør John Wurdinger om den vanskelige jakten etter omkomne. VG blir med når hans team for første gang går inn i et nabolag for å søke etter brannofre.

Solen trenger så vidt gjennom røyken som ligger over landskapet og danner en apokalyptisk rød ildkule på himmelen. VG har ankommet byen med det nå tragisk-ironiske navnet «Paradise» i den nedre Sierra Nevada-fjellkjeden. Over natten ble byens 27.000 innbyggerne vitne til at den vesle byen deres ble forvandlet til et helvete.

En uke er gått siden brannene brøt ut, og byen står nå igjen som et skjelett av hva som engang var. Med unntak av krisemannskap er byen tom og helt stille. Et ekorn hopper forbi, halen er brent. Nesen svir og pusten er tungt når man tråkker seg gjennom ruinene.

Landskapet har spor etter å ha vært et frodig og idyllisk sted. Midt mellom nedbrente trær kan man plutselig skimte et grønt tre som ikke er berørt av brannen, som et symbol på at alt ikke er tapt.

699 mennesker er fremdeles savnet og dramatikken er for mange enda ikke over. Foreløpig er 81 personer bekreftet døde i den dødeligste brannen i Californias historie, og tallet stiger for hver dag som går.

Vitner om kaotiske tilstander

På en parkeringsplass har et letemannskap på rundt 100 mann samlet seg for en morgenbrief. De skal snart gå i gang med en ny dag på jakt etter levninger i et nytt nabolag som tidligere ikke er blitt undersøkt. Gruppen som er fra Federal Emergency Management Agency (FEMA), har blitt sendt fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet med ansvar for å koordinere katastrofe-responsen.

– Det blir varmt i dag, husk å drikke mye vann, roper letedirektør John Wurdinger til sitt team, en gjeng i hvite frakker og gassmasker. Temaet gjør seg klare, mens Wurdinger får beskjeder over Walk-i-talkie om hvor dagens søk skal skje.

– Vi har funnet to biler, som var på vei ut av oppkjørselen til et hus. Vi tror det er levninger der, sier Wurdinger til en kollega. Teamet er raskt med å komme seg av gårde for å undersøke området, og VG får henge med.

På veien til huset kan man se rester etter det som vitner om svært kaotiske tilstander i timene rundt da brannen brøt ut. Falne kraftledninger ligger slengt rundt omkring og man kan se flere biler som har kollidert, med et tre eller med hverandre. Røyk kommer fremdeles opp fra ruinene, selv om det ikke har brent der på flere dager.

VGs utsendte ble også advart mot det som potensielt kunne være sterke scener. I dette området kan det være opptil flere omkomne, forteller Wurdinger. Letemannskapet stopper opp foran et hus. Det er helt stille, men det ligger en uro i luften.

Hunden «George» blir satt fri og sendt av sted over restene av et hus. Teamet undersøker en bil som virker å ha vært på vei ut fra oppkjørselen. Men som stoppet like før den nådde veien.

– Jeg må ta en pause, «George» er sliten han jobber ikke godt, forteller et teammedlem og tar med hunden med tilbake til bilen. Flere av letemannskapene har vært her i fire dager, det massive arealet med ødeleggelser fører med seg mange utfordringer og slitne letemannskap.

Enorme brannområder skaper utfordring

Fra og med i dag er det ventet store mengder regn i området. Gode nyheter for brannmannskapene, men ikke fullt så gode nyheter for dem som leter etter døde og savnede.

– Jeg skulle ønske vi kunne kommet oss gjennom alt dette før regnværet kommer, men jeg vet ikke om det er mulig, sier sheriff i Paradise Kory Honea til nyhetsbyrået AFP.

Han mener det er usikkert om det reelle antallet døde i Paradise noen gang vil bli kjent.

Sikkerhetsoffiser Shawn Tacklind i FEMA, det nasjonale krise-respons teamet, forteller til VG at teamet hans har jobbet med store katastrofer som 11. september-terroren og orkanen Katrina, men at de møter spesielt store utfordringer her.

– Det blir svært utfordrende med vær-endringen i morgen. Jeg tror de forventer fem centimeter med regn her i morgen, og det vil medføre potensielle jordskred og flom. Kraftige vinder kan også føre til farer som ustø trær som kan tippe over.

– Utfordringen er skalaen og størrelsen på området vi jobber med. Vi har utstyret til å trenge gjennom store hindringer, men utfordringen her er den enorme skalaen, sier Tacklind.

Han forteller at når mannskapet hans finner det de tror er levninger, markerer de det og plotter det inn i en GPS.

– Hvis vi er usikre på om det er levninger etter et menneske eller et dyr, bringer vi inn en antropolog til å avgjøre.

– Forventer dere å finne noen levninger i dag?

– Vi håper å ikke gjøre det, men om vi gjør, så gir det svar til personene som leter etter sine kjære, sier Tacklind.

Tilbake ved huset som temaet nå har kommet, til har hunden «George» markert potensielle funn. Mannskapet samler seg rundt en askehaug og peker på det de diskuterer er benrester.

– Har dere funnet det dere tror er rester etter omkomne?

– Ingen kommentar svarer Wudinger, som på forhånd har fortalt VG at han ikke kan svare på intervjuspørsmål om funn.

Funn

De pirker videre rundt på haugen som består av aske og ruiner, og begynner å taste på apparatet de har i hånden. Det er tydelig at de har funnet levninger. Funnet er gjort ved bildøren til en parkert bil i en garasje.