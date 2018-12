DØD: Snøleoparden Margaash ble bare åtte år gammel. Foto: Dudley Zoological Gardens / TT NYHETSBYRÅN

Sjelden snøleopard rømte fra dyrehage – ble skutt

Snøleoparden rømte gjennom en port som en av dyrepasserne skal ha glemt å lukke.

Det var den 23. oktober at den åtte år gamle snøleoparden Margaash så sitt snitt til å rømme fra dyrehagen Dudley Zoological Gardens, som ligger utenfor Birmingham i England .

Flukten endte fatalt for snøleoparden: Senere samme dag ble den skutt og drept av ansatte i dyrehagen.

Dyreelskere har i etterkant fordømt avlivingen på sosiale medier, men dyrehagen begrunner avgjørelsen sin av «hensyn til offentlighetens sikkerhet».

– Dette alternativet er og vil alltid forbli siste utvei. Forsøkene på å overtale Margaash til å returnere mislyktes og ettersom dyret var nær et skogsområde og mørket var i ferd med å falle, mente veterinæren at en bedøvelsespil ikke ville være et godt alternativ med tanke på tiden det tar for stoffet å fungere, sa dyrehagens direktør Derek Grove i en pressemelding .

Leoparden skal ha klart å rømme etter åpningstid gjennom en port som en av dyrepasserne hadde glemt å lukke etter seg.

Dyrehagen skriver i pressemeldingen at de nå har hatt en gjennomgang av sikkerhetstiltakene, og at hendelsen har fått konsekvenser for personene involvert.

Margaash ble, ifølge dyrehagen, født i Banham Zoo i Norfolk i mai 2010 og kom til Dudley Zoo i september 2011, hvor han bodde sammen med den tre år gamle hunnleoparden Taïga.

Snøleopard-bestandelsen i Sør- og Nord-Asia minker for hvert år. Verdens naturvernunion antar at det finnes rundt 3000 av dem igjen i verden.