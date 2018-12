I RETTEN: Paul Caneiro i retten i Monomuth for en høring fredag. Foto: Patti Sapone/NJ Advance Media via AP

Anklaget for å ha drept broren, svigerinnen og deres to barn

Paul Caneiro (51) er siktet for å ha drept store deler av sin nærmeste familie – og så ha satt fyr på både deres og eget hus for å dekke over drapene.

Publisert: 03.12.18 03:48

Ifølge CNN hadde brødrene Paul og Keith Caneiro et tett forhold: De jobbet sammen, dro på ferier sammen, var forlovere for hverandre og bodde i nærheten av hverandre i en forstad i New Jersey.

Men tidlig om morgenen 20. november, hevder påtalemyndighetene at Paul Caneiro tok seg inn i brorens hus med en kniv og en en pistol. De mener brødrene først hadde en konfrontasjon foran huset, der Paul skal ha avfyrt våpenet flere ganger og truffet Keith.

Deretter skal han ha gått inn i huset og skutt og knivstukket brorens kone, Jessica. Også parets to barn, Jesse (11) og Sophia (8), skal han ha knivstukket, ifølge aktor Christopher Gramiccioni. Etter drapene mener påtalemakten at han satte fyr på noen papirer i kjelleren, før han dro hjem til sitt eget hus i nærheten. Det skal fremdeles ha vært mørkt ute, og ingen hadde meldt fra om lyden av skudd.

Anklagene går videre ut på at Paul helte bensin på sitt eget hus, mens kona og døtrene sov der, og satte fyr på det.

Noen ringte nødtelefonen, og klokken 05 om morgenen var nødetatene på vei til Pauls hus. Familien kom seg uskadet ut.

Påtalemyndighetene mener Caneiro satte fyr på brorens og sitt eget hus for å få det til å se ut som om hele familien var et mål. Paul satt i avhør på politistasjonen til han ble arrestert rundt midnatt.

Brannen i Keiths hjem ble ikke oppdaget før flere timer senere – rett etter 12.30 ble brannvesenet sendt dit. Da fant de Keith død foran huset, og de forbrente kroppene til resten av familien inne i huset.

En uke senere ble Paul anklaget for drapene: Han er siktet for fire tilfeller av drap, to tilfeller av brannstiftelse og to brudd på våpenloven, ifølge rettspapirene.

Én av teoriene er at brødrene skal ha kranglet om penger. De jobbet sammen i tre tiår etter at Keith startet et konsulentfirma innen teknologi og valgt Paul som sin første ansettelse. De drev også et skadedyrfirma sammen.

Paul Caneiros advokater avviser anklagene, og sier klienten ikke har noe som helst med de skrekkelige lovbruddene å gjøre.

«Det er absolutt ingen grunn til at Paul Caneiro skulle ha begått lovbruddene han er anklaget for å ha begått. Han ville aldri ha skadet noen i familien sin. Dagens rettsprosess kan starte jakten på sannheten og personen som begikk disse fryktelige handlingene.» sier de i en uttalelse.