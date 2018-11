SELVSIKKER: Kronprins Mohammed bin Salman så ikke nevneverdig nervøs under et statsbesøk i Egypt tirsdag. Foto: AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD

Dramatiske møter for saudisk kronprins under G20

ISTANBUL (VG) Verdens mektigste statsledere kommer til G20-møtet i Argentina med trøbbel i bagasjen, men verdens øyne vil være rettet mot Mohammed bin Salman.

Publisert: 27.11.18 16:14 Oppdatert: 27.11.18 17:45

Når lederne for verdens største økonomier skal håndhilse i forkant av det sedvanlige gruppebildet under G20-møtet, vil det kunne oppstå noen intense øyeblikk på podiet i Buenos Aires.

Hva vil de øvrige verdenslederne tenke når de skal trykke hånden til den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman , mannen som er mistenkt for å ha beordret det bestialske drapet på journalisten Jamal Khashoggi .

Saudi-Arabia hevder dødsskvadronen som utførte drapet handlet på egen hånd og går inn for dødsstraff for 5 av de 15 mistenkte. Men det har ikke svekket anklagene mot kornprinsen.

Den mektige tronarvingen, kjent under initialene MBS, har i forkant lagt ut på en såkalt «brorskapstur» til arabiske land. Der samler han ryggdekning før G20-møtet i Argentina.

Tirsdag besøkte han Tunisia, og selv om det ble holdt en protest mot besøket , så var den av begrenset omfang. Salman dro rett videre til Egypt der han ble tatt imot på rød løper av president Abdel Fattah al-Sisi.



1 av 2 FIKK STØTTE: Kronprins «MBS» hos president al-Sisi i Egypt, der han fikk full støtte. BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

I forrige uke besøkte Salman kronprinsen for De forente arabiske emirater, der kronprinsen av Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, uttalte at landet var stolte av å være et «kjærlig og støttende hjem for våre brødre fra Saudi-Arabia».

Har egne problemer

Som det eneste arabiske landet i G20, kan kronprinsen reise til Argentina med full støtte fra nabolandene. Det store spørsmålet blir om noen av verdens øvrige ledere markerer et standpunkt.

USA-president Donald Trump har en lang liste problemer å stri med på hjemmebane, med FBI-etterforskningen som det vanskeligste . Han er redd for å ødelegge for våpensalget til oljekongedømmet, og har vært unnvikende i sin kritikk av kongedømmet.

Russland-president Vladimir Putin er trolig mer opptatt av sin egen «hybrid krigføring» mot Ukraina , og britenes statsminister Theresa May har den politiske stormen rundt Brexit-avtalen friskt i minne .

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron har sagt at de vil at EU skal ha en felles linje i sanksjoner mot Saudi-Arabia , men det er tvilsomt om de vil bruke G20-møtet til å fronte disse.

Erdogan vurderer et møte

Da gjenstår Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Ingen har holdt høyere fane i saken: Khashoggi var en venn av flere tyrkiske ledere og ble drept på tyrkisk jord.

Tyrkisk påtalemyndighet har hevdet at Khashoggi ble kvalt til døde og partert inne i det saudiske konsulatet i Istanbul, og Erdogan har også hevdet at innholdet i lydopptaket av drapet er så drøyt at selv den saudiske etterretningen ble sjokkert da den fikk høre det.

Erdogan har også sagt at drapet var planlagt , og at de ansvarlige må straffes. Han har lagt press på kronprinsen ved å henvende seg til kong Salman, men han har ikke pekt direkte mot ham.

Det har derimot Erdogans rådgiver Yasin Aktay gjort: «Alle piler peker mot ham. Det er naturlig å mistenke ham», sa han til VG om kronprinsen , da det ble holdt minnestund for Khashoggi i Istanbul.

Men like fullt sier Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, at det er fullt mulig at president Erdogan holder et eget møte med kronprinsen under det kommende G20-møtet.

Ønsker etterforskning

Human Rights Watch (HRW) har levert et krav til argentinske myndigheter om at kronprinsen skal etterforskes for sin rolle i drapet på Khashoggi, for tortur mot fanger i Saudi-Arabia og for krigen i Jemen.

Argentinas grunnlov anerkjenner universell jurisdiksjon for krigsforbrytelser og tortur, noe som betyr at landet kan straffeforfølge forbrytelser uavhengig av gjerningspersonens nasjonalitet eller hvor forbrytelsen ble begått. Men det er svært usannsynlig at kravet fra HRW tas til følge, melder NTB.

Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir sa i forrige uke at det «går en grense ved lederskapet» og at grensen gjelder «vokteren av de to hellige moskeene, kong Salman, og kronprinsen».