Stockholm-gate oppkalt etter nazist – kommunene får kritikk

Stockholm og Solna kommuner får kritikk for å ha kalt opp en gate etter professor Astrid Cleve, som også var selverklært nazist.

Cleve var kjemiker, geolog og botaniker, og hun var den første kvinnen i Sverige som tok en doktorgrad i et naturvitenskapelig fag. Men hun var også nazist og snakket i rosende ordelag om Adolf Hitler, selv etter andre verdenskrig.

Gaten som bærer hennes navn, ligger ved Karolinska universitetssykehus og Karolinska Institutet i Stockholm og krysser kommunegrensen fra den svenske hovedstaden til nabobyen Solna, melder SVT .

Kritikken kommer blant annet fra professor Hugo Lagercrantz ved Karolinska Institutet, som i et debattinnlegg i Dagens Nyheter i slutten av oktober mente navnevalget var feil. Etter at debattinnlegget ble trykket, sendte sykehusdirektør Annika Tibell et brev til Solna kommune med et ønske om at kommunen bytter navn på gaten.

Stockholm kommune og Solna kommune vedtok navnet i 2011.

– Det er ikke slik at vi har døpt en gate etter en nazist, men at vi har døpt en gate etter en person basert på akademiske meritter. Nå har det kommet meldinger om at hun var en aktiv nazist, og da må dette naturligvis vurderes på nytt, sier plan- og bygningssjef Torsten Svenonius i Solna kommune.

Astrid Cleve ble født i 1875 og døde i 1968. Hun ble professor i 1955. Hun var i en periode medeier og skribent i den nasjonalistiske og nazistvennlige avisen Dagsposten.