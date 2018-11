DØMT: Khieu Samphan (venstre) og Nuon Chea (høyre). Foto: Mark Peters / TT NYHETSBYRÅN

To dømt for folkemord i Kambodsja

UTENRIKS 2018-11-16T09:14:02Z

De tidligere Røde Khmer-lederne Nuon Chea og Khieu Samphan er dømt til livstids fengsel for folkemord begått da de styrte Kambodsja på 1970-tallet.

Publisert: 16.11.18 10:14 Oppdatert: 16.11.18 10:56

Det er første gang noen fra Pol Pots beryktede regime i det sørøstasiatiske landet er dømt for folkemord. Dommen falt fredag.

Røde Khmer var det kommunistiske partiet som styrte Kambodsja fra 1975 til 1979. Om lag 1,7 millioner (25 prosent av befolkningen) ble i løpet av disse årene massakrert eller døde som følge av sult og sykdom. Mange ble utsatt for tortur og plassert i arbeidsleirer.

Nå er altså to menn i 90-årene dømt for folkemordene for nærmere 40 år siden. Nuon Chea og Khieu Samphan, som er hhv. 92 og 87 år gamle, er de to eneste gjenlevende lederne av Røde Khmer, og er dømt til livstid i fengsel.

– Domstolen finner at Nuon Chea er ansvarlig for alle forbrytelsene. Dette inkluderer folkemord, sa dommer Nil Nonn i retten.

Nuon Chea, også kjent som «bror nummer to», fungerte som stedfortreder for regimets øverste leder Pol Pot. Khieu Samphan var formelt landets statsoverhode. De to er de første Røde Khmer-lederne som er blitt dømt for forbrytelser de begikk mens de satt med makten.

Pol Pot ble aldri stilt til ansvar for handlingene fra 1975–79, men ble fengslet etter en intern maktkamp i 1997. Han døde av naturlige årsaker da han satt i husarrest året etter.

Som ledere har de gjort seg skyldige til mord, slavearbeid, tortur, utryddelse, forfølgelse og massevoldtekter.

– Det var et ondt regime og det verste eksempelet på hva en regjering kan gjøre. Selv om det skjedde for 40 år siden, uttalte aktor Nicholas Koumjian til The Guardian.

I 2014 ble de dømt til livsvarig fengsel for brudd på menneskeheten, noe de anket og fikk avslag på.