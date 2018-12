BLAKK I KRAKOW: En norsk mann brukte 114.540 kroner på en natt i den polske byen. Foto: Petr David Josek / NTB scanpix

Krever pengene tilbake fra banken etter strippeklubb-besøk i utlandet

Norske menn mener seg svindlet på nattklubber i utlandet. Pengene kan de se langt etter.

2. mars 2017 våkner en norsk mann opp i Krakow. I en lomme han vanligvis ikke bruker, finner han en rekke kvitteringer. Da han tar en nærmere titt på dem, innser han at han er 114.540 kroner fattigere enn dagen før.

Mannen sier han ikke husker noe etter at han gikk på toalettet på en nattklubb i byen. Før det hadde han kjøpt to øl og to drinker til seg selv og en kollega, samt drukket to drinker han fikk påspandert av to kvinner som jobbet på nattklubben.

Sammen med kollegaen skulle han ta en svipptur innom før middag, rundt 17.45. Oppholdet ble lenger enn forventet: Det finnes overvåkningsbilder av at mannen taster koden i betalingsterminalen i baren, klokken 00.30 og 00.57.

Lite håp i Finansklagenemnda

Overvåkningsbildene taler for at mannen selv sto for den ekstravagante pengebruken, mener Finansnemndas flertall.

Enkelte av kjøpene er gjort med riktig kode og chip, mens det er gjort flere forsøk som har blitt avvist på grunn av feil kode eller manglende dekning. Mannen selv mener han ble dopet ned og svindlet.

Det er han ikke alene om. Bare i 2017 og 2018 har Finansklagenemnda behandlet 21 saker der norske menn har vært på nattklubb i utlandet – og regningen har blitt større enn ventet.

Få av mennene som våkner opp med en mer beskjeden saldo enn dagen før, får trøst av Finansklagenemnda. I alle de 21 sakene har enten banken fått medhold, eller så har saken blitt avvist.

– Klokest å styre unna strippeklubb

Grunnen til det er manglende dokumentasjon på at man har blitt lurt, forteller Harald Sverdrup, administrerende direktør i Finansklagenemnda.

– Et generelt svar er at mye avhenger av bevisspørsmålet. De må sannsynliggjøre bruken, og mangler ofte dokumentasjon, sier Sverdrup til VG.

Felles for mange av sakene er at mennene ikke husker hva som skjedde, har blackout eller mener de har fått noe i drinken sin. Da sliter de med å gjøre rede for kvelden på en måte som kan ettergås av nemnda, forteller Sverdrup.

– På disse stedene her må man virkelig ta seg i vare. Det er ikke de smarteste stedene å oppholde seg eller kjøpe alkohol. Det er et ganske snusfornuftig råd, men de fleste som leser litt i mediene vil få med seg at en del menn opplever seg svindlet, sier han og legger til:

– Det ser ut som om de som har et ønske eller en trang om å gå dit, ikke bryr seg nok. Det klart fornuftige rådet å gi er å styre unna og ikke gå på disse stedene i disse byene.

– Så du anbefaler ikke å dra på strippeklubb på tur?

– Finansklagenemnda anbefaler ikke noe om dette, men det sier seg selv at det er klokest å styre unna.

Hvis du velger å trosse Sverdrups råd, er det lurt å ta noen forholdsregler.

– Kjøp kontant, men ikke ha med store summer.

– Vær litt mer gnien, rett og slett?

– Ja, som nevnt, ikke bruk kredittkort og gå ikke med store kontantbeløp.

Brukte en kvart million

I løpet av 2017 og 2018 har nordmenn forsøkt å få tilbake nesten to millioner kroner etter fuktige kvelder på nattklubber i utlandet. Den dyreste byturen endte på 652.490, da en nordmann «spanderte på stedets piker» på Maxim i Wien .

Fire av sakene omhandler én strippeklubb, hvor blant annet en 71-åring brukte en kvart million på én natt i mars 2017.

– I en sak nevnes det at en av gjengangerklubbene er en del av en kjede som har blitt etterforsket for kortsvindel. Er dette en del av vurderingen?

– Det er riktig at det ligger inne som opplysning i saken hos oss, men det er ikke opplyst at klubben er dømt for forholdet. At klubben har vært etterforsket er ikke i seg selv avgjørende. Sakene må vurderes konkret, og disse sakene blir ofte avvist fra behandling fordi det samlede bevisbildet er uklart og ikke egnet for skriftlig saksbehandling i nemnda, sier Sverdrup.

Likevel mener han at det er gode indikasjoner på at ikke alt er som det skal på alle nattklubber i Europa.

– Vi sitter alle med et inntrykk av at det ikke er utenkelig at det pågår ting som ikke er som de skal være.

En annen nordmann tok en tur innom en nattklubb da han besøkte Köln i Tyskland i mars 2018. Etter en middag med kolleger og en tur på bar, dro han i ettiden videre til nattklubben alene. Selv oppgir han å ikke huske noe etter at han drakk et glass champagne, før han i syvtiden morgenen etter våknet i en stol i baren.

Mannen oppdaget at han ikke hadde dekning på kortet da han skulle betale for en taxi hjem til hotellet. Selv mener han at han kun har kjøpt det første glasset med champagne, at han ble dopet ned og at han aldri ville ha brukt så mye som 112.524 kroner på nattklubben. Finansklagenemndas flertall vektlegger at flere av belastningene er utført med riktig kode og chip.