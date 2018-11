DREPT: Nedim Yasar (31) er tidligere leder for den danske gjengen «Los Guerreros». Foto: Tobias Nicolai / Ritzau

Tidligere gjengleder skutt og drept på åpen gate

UTENRIKS 2018-11-20T11:19:03Z

Radiovert og tidligere gjengleder Nedim Yasar (31) er død, bekrefter dansk politi.

Publisert: 20.11.18 12:19 Oppdatert: 20.11.18 13:01

31-åringen ble skutt på åpen gate i København mandag kveld. Etter skyteepisoden har tilstanden hans vært kritisk. Like før klokken 13 skriver politiet i en pressemelding at Yasar er død, og at pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om skyteepisoden i 19-tiden mandag. Det skal ha blitt avfyrt to skudd, og gjerningspersonen skal deretter ha dratt fra stedet til fots.

Skuddene mot Yasar kom samme kveld som han hadde gitt ut boken «Rødder». Boken handler om hans fortid som leder for gjengen «Los Guerreros», som var støttegruppen til «Bandidos».

Han forlot gjengmiljøet i 2012, og har siden vært kjent som radiovert for programmet «Politiradio», hvor han sammen med journalist Marie Louise Toksvig har tatt opp en rekke krimsaker. Han har også deltatt aktivt i debatten om Danmarks gjengmiljø, og har flere ganger delt sine egne erfaringer.

Både i den nye boken og i tidligere intervju har han uttalt at han frykter for sitt eget liv. I 2017 skal Yasar ha mottatt en trussel, og fikk deretter en alarmtelefon. Denne skal ikke ha vært i bruk under mandagens hendelse.

Politiet skriver i pressemeldingen at de ønsker tips i forbindelse med skyteepisoden.