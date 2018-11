Erik Solheim, her fotografert åpningsdebatten på WTO, 2. oktober i år. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Erik Solheim går av som FNs miljøsjef

UTENRIKS 2018-11-20T16:12:49Z

Erik Solheim (63) trekker seg som leder for FNs miljøprogram. Det bekrefter han overfor VG tirsdag ettermiddag. Bakgrunnen er revisjonsrapporten som blant annet kritiserte hans reisevirksomhet.



Publisert: 20.11.18 17:12 Oppdatert: 20.11.18 18:18

Solheim sier at han formelt går av torsdag, etter avtale med FNs generalsekretær.

– Jeg er ikke bitter, men jeg er veldig lei meg fordi det er så mye mer vi kunne utrette i denne organisasjonen, sier Solheim til VG på telefon fra Nairobi tirsdag ettermiddag.

Kritikk for reiser

Solheim fikk tidligere i høst kritikk for sin reisevirksomhet i en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram (OIOS). I løpet av sine første 22 måneder i jobben reiste han for 4,1 millioner kroner.

63-åringen har tatt selvkritikk etter offentliggjøringen av rapportutkastet og betalt tilbake en sum tilsvarende 50.000 kroner. Summen er knyttet til én reiseregning der revisorene oppdaget feil.

I et intervju med VG som ble publisert tidligere denne måneden sier Solheim følgende:

- De tingene jeg personlig har fått kritikk for, er alle knyttet til balansen mellom jobben jeg gjør for FN og familien.

Ifølge Solheim var de 50 000 kronene han har tilbakebetalt knyttet til ekstrautgifter i forbindelse med at han måtte forlenge et opphold i Norge da hans mor lå for døden i fjor vår.

– Jeg oppholdt meg to dager lenger enn planlagt i Oslo for å ta meg av mor. Ombookingen førte til dyrere billett. Pengene ble tilbakebetalt, har Solheim tidligere sagt til VG.

Solheim har forsvart seg med at utstrakt reisevirksomhet er viktig for å synliggjøre UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige og Danmark har likevel valgt å straffe UNEP økonomisk etter at anklagene ble kjent, skriver NTB.

En kilde opplyser til Aftenposten at det også kan være andre årsaker til at Solheim trekker seg. Blant annet skal USA ha vært kritisk til Solheims tette forbindelser til Kina.

FNs interne revisjon (OIOS) påpekte også at Erik Solheim kun var på kontoret i Nairobi i 20 prosent av arbeidstiden.

Aftenposten skriver at Solheim også ble kritisert for å la to av sine nærmeste rådgivere få bo i Paris selv om hovedkontoret ligger i Nairobi i Kenya.

Aftenposten har spurt FNs internrevisor (OIOS) om når den endelige rapporten skal publiseres, men har foreløpig ikke fått svar.