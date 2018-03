SPARKET: John McEntee (t.h.), president Donald Trumps personlige assistent og rådgiver, har fått sparken. Foto: AP / NTB scanpix

Trumps personlige assistent er oppsagt

Donald Trumps personlige assistent John McEntee er blitt oppsagt etter at sikkerhetsklareringen hans ble fjernet, melder The New York Times.

Avisen siterer kilder som forteller at McEntee ble eskortert ut fra Det hvite hus mandag.

McEntee har vært Trumps personlige assistent og høyre hånd. Han har blant annet fulgt presidenten på alle hans reiser.

Det er ikke oppgitt noen grunn til hvorfor McEntee nå er ute av Trump indre krets, men ifølge CNN granskes McEntee av innenriksdepartementet for straffbare økonomiske forhold. Dette skal imidlertid ikke ha noe med Trump å gjøre.

McEntee skal fra nå av jobbe som rådgiver i Trumps valgkampstab fram mot neste presidentvalg. Trump har sagt at han ønsker å stille til gjenvalg i 2021.

En av mange

John McEntee føyer seg med dette inn i den etter hvert lange rekken av Trump-medarbeidere som enten har fått sparken eller har valgt å slutte. Sist ute er utenriksminister Rex Tillerson, som fikk sparken av Trump tirsdag.

Ifølge Trumps pressesekretær Sarah Sanders ba Trump Rex Tillerson om å gå av sist fredag, og utenriksministeren returnerte dermed fra en diplomatisk tur til Afrika tidligere enn først planlagt.

Tillersons team benekter dog at at han fikk beskjed om dette før helgen. De sier at han fikk vite at han var sparket fra Trumps Twitter-konto.

I tillegg har blant annet FBI-sjef James Comey , justisminister Sally Yates og den profilerte statsadvokaten i Manhattan, Preet Bharara blitt avskjediget av presidenten.

