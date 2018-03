STOLT: Aleksander Ivanovitsj (86) tittel på stemmeseddelen - uten briller - og avgir sin «hemmelige» stemme. Men han hyller Putin som president. Foto: Harald Henden

Russland går til urnene søndag: – Hele Russland støtter Putin

Publisert: 18.03.18 13:21

MOSKVA (VG) Med sang, underholdning og leker for barna lokkes russerne søndag til valglokalene i verdens største land.

– Putin vinner. Hele Russland støtter Putin, sier Aleksander Ivanovitsj (86), som er 20 år eldre enn gjennomsnittlig levealder for en russisk mann, men som ikke har noe problem med å finne frem på stemmeseddelen.

– Dette er frie og rettferdige valg. Dette er fest, sier 86-åringen og titter mot scenen med tradisjonell russisk sang, mot bodene med salg av mat og bortenfor der er det ansiktsmaling for barna.

Ifølge valgobservatørene i organisasjonen Golos har det imidlertid vært 201 meldinger om mulige brudd på valgreglene, og det er registrert 19 offisielle klager rundt i landet. Ett sted hang det et bilde av Putin i stemmelokalet, et annet var stemmeurnene plassert slik at de ikke var synlige på videoovervåkningen.

– Hvorfor stemmer så mange for Putin?

– Fordi han gjør en god jobb for sitt folk og sitt land. Må Gud gi ham god helse for å fortsette i den tøffe jobben, sier Aleksander Ivanovitsj.

Til dette valglokalet ved Rjazanskij Prospekt, sørøst i Moskva, strømmer folk til i strie strømmer.

Ifølge den sentrale valgkommisjonen hadde 35 prosent av russerne stemt klokken 12.00 norsk tid søndag. Da hadde valget pågått i 13 timer allerede i det enorme landet som strekker seg fra Stillehavet i øst til Østersjøenklaven Kaliningrad i vest. Til sammenligning hadde 43 prosent stemt på samme tidspunkt i 2008 da Dmitrij Medvedev overtok stafettpinnen fra Vladimir Putin - men Putin var reelt sett Russlands sterke mann også de fire årene som Medvedev var president.

Det store spørsmålet er om Kreml klarer sitt «70–70»-mål: 70 prosent fremmøte og 70 prosent stemmer for Putin.

Pensjonistene Nadezjda og Piotr er begge 65 år. De synes livet er herlig.

– Vi har det så bra i Russland nå. Og med barn og barnabarn og en liten hageflekk kan vi ikke ha det bedre, sier de og ser kjærlig på hverandre. Det har de gjort i 45 år.

– Alt går i riktig retning i Russland nå. Vi har blitt sterkere, sier Nadezjda, som liker best å føre ordet av de to.

I valglokalet har hun fått invitasjon til dansekurs for pensjonister.

– Jeg skal gå dit alene, sier hun og blunker lurt til oss.

Lisa (18) og Gennadij (18) er altså førstegangsvelgere.

– Vi har stemt på Putin. Økonomien er på fremmarsj. Han er rette mann til å st

yre Russland videre, mener Gennadij.

Det mener også Svetlana (48), som er hjemmeværende husmor:

– Jeg liker Putin både som politiker og mann, sier hun - og titter lett ertende bort på ektemannen, som ikke står i «manntallet» og som dermed ikke fikk avgitt sin stemme.

– Han er sterk og dyktig, sier hun.

Målinger fra tidligere valg viser at Vladimir Putin har størst oppslutning blant kvinner, og ikke minst eldre kvinner. De liker en «muzjik», som de gjerne kaller det. Et ekte mannfolk, er kanskje den beste oversettelse.

Det er ikke lett å finne folk som stemme noe annet enn Vladimir Putin utenfor valglokalene. En middelaldrende kvinne forteller at hun - som alltid - stemmer på ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij, men 29 år gamle Marina stemte på Zjirinovskijs rival nummer én:

– Jeg stemte på Ksenija Sobtsjak.

– Er det på tide med en kvinnelig president?

– Ja, gjerne det. Men Putin vinner jo. Og det er helt fint. Putin gjør en veldig god jobb. Men jeg ville gjerne støtte Sobtsjak.

Ksenija Sobtsjak er den eneste kvinnen av de åtte kandidatene. Trolig får hun maks to prosent av stemmene.

Marina (20) vil ikke si hvem hun stemte på, men synes det er litt høytidelig å gå til valglokalet.

– Det er heldig bra med folk her. Det er viktig. Jeg har det greit i Russland, men det finnes også ting som jeg gjerne skulle ha sett bedre, sier økonomistudenten.

Vladimir Putin la søndag morgen sin stemmeseddel i urnen på en skole i Moskva. Det gikk rykter om at han skulle stemme på Krim, som ble annektert av Russland i 2014, men presidenten valgte å følge sin tradisjon med å stemme i hovedstaden.

Om han vinner, går han i gang med sin fjerde periode ved makten - siden han overtok for Boris Jeltsin på nyttårsaften 1999.

Meningsmålingene tyder på at Putin får pluss/minus 70 prosent, og at han ender opp med opptil ti ganger så mange stemmer som nummer to, som trolig blir kommunistenes Pavel Grudinin.