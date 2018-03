Pakkebombe gikk av i FedEx-bygg i Texas

Publisert: 20.03.18 11:18 Oppdatert: 20.03.18 12:18

Nok en pakkebombe har gått av i Texas, denne gang i et bygg tilhørende frakttjenesten FedEx i byen Schertz.

Ifølge nyhetsbyrået AP er en ansatt på FedEx ’ distribusjons-senter skadet, men skadene er ikke livstruende.

Sky News skriver at pakken inneholdt spiker og granatsplinter.

FBI-agenter på stedet opplyser at hendelsen trolig kan knyttes til andre bombeangrep i delstaten tidligere denne måneden.

I byen Austin, som ligger rundt ti mil nord for Schertz, har det gått av i alt fire pakkebombeangrep.

To mørkhudede menn på henholdsvis 17 og 39 år ble drept i de to første angrepene. I det tredje angrepet ble en 75 år gammel latinamerikansk kvinne alvorlig skadet. Alle de tre angrepene skjedde øst i byen, der det bor mange afro- og latinamerikanere.

I de første tre hendelsene ble bombene plassert utenfor boliger i Austin på nattestid.

Den siste bomben i Austin gikk av søndag kveld lokal tid. Eksplosjonen ble tilsynelatende trigget av en snubletråd, noe som gjør at politiet mistenker at gjerningspersonen har god kjennskap til hvordan bomber lages.

I denne hendelsen ble to hvite menn tidlig i 20-årene skadet. Politiet sa mandag at de mistenker at samme gjerningsperson står bak alle de fire eksplosjonene.

– Det vi har sett nå, er en markant endring fra det som så ut til å ha vært tre veldig målrettede angrep, til det som skjedde i går, et angrep som hadde rammet et tilfeldig offer som tilfeldigvis gikk forbi, sa Austins midlertidige politisjef Brian Manley ifølge Washington Post mandag.

Ifølge Sky News er mer enn 500 FBI-agenter satt inn i etterforskningen av saken. Før eksplosjonen tirsdag opplyste politiet at bombeangrepene kan dreie seg om hatytringer.

Det er utlovet dusør for informasjon som fører til pågripelser i saken.

(Kilde: VG/NTB)