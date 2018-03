SAKSØKER: Pornoskuespiller Stormy Daniels - her på et bilde fra Las Vegas i januar. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hevder Trumps advokat truer pornoskuespiller

Stormy Daniels’ advokat hevder Michael Cohen skaffet besøksforbud og forsøker å true pornoskuespilleren til taushet.

Ifølge NBC News skal hun skal også ha fått advarsel om at hun vil få straffereaksjoner om hun diskuterer den angivelige affæren med president Donald Trump offentlig.

Utviklingen kommer én dag etter at kvinnen hvis egentlige navn er Stephanie Clifford saksøkte USAs president. Hun krever at retten opphever den såkalte «hysj»-avtalen, som hun skrev under på i bytte mot et million-beløp under valgkampen i 2016.

Trumps personlige advokat Michael Cohen har bekreftet at han har utbetalt disse pengene, men hevder det var fra egen lomme.

Natt til torsdag norsk tid kom det nye opplysninger i den pågående ordstriden mellom de to partene:

Ifølge rettspapirer som CNN og NBC News siterer skal Cohen via sin advokat Lawrence Rosen ha forsøkt å pålegge pornoskuespilleren et besøksforbud gjennom en voldgift i Los Angeles 27. februar.

Hos en privat megler, en pensjonert dommer, skal han ha fått et midlertidig besøksforbud, som hindrer henne i å dele «konfidensiell informasjon» som er dekket av «hysj-avtalen».

Cohen skal dagen etter ha sendt dokumentene til pornoskuespillerens tidligere advokat med beskjed om at de var konfidensielle og ikke kunne vises til noen.

Hennes nåværende advokat Michael Avenatti anklager Trumps advokat for å ha forsøkt å true henne til taushet.

– Tidligere i dag truet Cohen, gjennom sin advokat Rosen, min klient ytterligere i et forsøk på å hindre henne i å si sannheten om hva som egentlig skjedde. Vi ser ikke velvillig på disse truslene, og lar oss ikke skremme, sier Michael Avenatti til CNN.

Talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, sa på en pressekonferanse onsdag at Trump avviser «alle disse påstandene».