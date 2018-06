Solberg til May: – Det er for mye usikkerhet

LONDON/OSLO (VG) Statsminister Erna Solberg var usedvanlig tydelig før hun møtte sin britiske motpart til et møte om blant annet brexit: Det er for mye usikkerhet i verden.

Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) sin britiske motpart Theresa May . Dette er deres første, fullverdige bilaterale møte siden Theresa May tok over som statsminister for De konservative for to år siden, ifølge NTB.

På agendaen står en rekke temaer, deriblant handel, sikkerhet, energi, og ikke minst brexit.

May startet presseseansen i forkant, med å ønske Solberg hjertelig velkommen, og å skryte av de to landenes lange vennskap og samarbeid på flere områder.

Solberg starter også diplomatisk.

– Vi har et fantastisk, langvarig forhold. Det setter vi stor pris på, så klart, sier hun til den britiske statsministeren.

Så peker hun rett på den alvorlige konteksten møtet holdes i:

– Men vi lever også i en verden der det er litt for mye endring for de fleste av oss. Det er for mye usikkerhet. Jeg tror også at mange av våre fundamentale verdier blir utfordret

– Men vi lever med en situasjon der sikkerhetstruslene er annerledes, og vi må finne nye måter å håndtere de på, sier Solberg.