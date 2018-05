AVLYSTE KIM-MØTE: Donald Trump tok grep og avlyste toppmøtet med Kim Jong-un i Singapore 12. juni. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque and Korea Summit Press Pool

Amerikansk Nord-Korea-ekspert til VG: – En ekstremt farlig utvikling

Publisert: 25.05.18 04:31

UTENRIKS 2018-05-25T02:37:15Z

NEW YORK (VG) En av USAs fremste eksperter på Nord-Korea mener at risikoen for en krig er større etter at Donald Trump følte seg tvunget til å avlyse toppmøtet med Kim Jong-un.

– Dette er en ekstremt farlig utvikling. Risikoen for krig økte kraftig. Men det var helt nødvendig at Trump avlyste møtet, sier Gordon Chang til VG.

Han er en av USAs fremste eksperter på krisen i Sør-Kina-havet.

– Du snakker om dine kjernefysiske våpen, men våre er så massive og kraftige at jeg ber til Gud om at de aldri trenger å bli brukt, skrev Trump i sitt dramatiske brev til Nord-Koreas unge diktator.

Gordon Chang hadde en travel dag på de store amerikanske TV-kanalene etter at Trump offentliggjorde brevet.

Chang har flere ganger, også i intervjuer med VG, gitt sin fulle støtte til Donald Trump for hvordan den betente situasjonen i Nord-Korea håndteres.

Den eneste gangen han har vært kritisk til USAs president, er da han hevdet at hans atomknapp er «mye større og kraftigere» enn den til Kim Jong-un.

– Det som skjedde nå, er at Nord-Korea overspilte kortene sine, slik de alltid gjør. Deres taktikk før sånne forhandlinger er å gjøre motparten så ukomfortabel så mulig. Og nå gjorde de det med med forærmende og provokativt språk. I tillegg stilte de ikke på avtalte logistikkmøtet i Singapore hvor USA sendte flere av sine representanter. Det er ikke akkurat tillitvekkende, sier Chang, forfatteren av «Nuclear Showdown: North-Korea Takes On The World».

Det fornærmende språket Chang refererer til, er da Nord-Korea nylig stemplet USAs visepresident Mike Pence som «ignorant» og «dum». Pence advarte mot at Nord-Korea kunne ende opp som Libya hvis de ikke gikk med på en avtale om nedrustning.

Gordon Chang er ikke overrasket over at Nord-Korea etter Trumps avlysning signaliserer at de likevel ønsker å gjennomføre møtet.

– Jeg tror fortsatt at møtet kan finne sted 12. juni - eller på et senere tidspunkt. USA har uansett et enormt overtak her, sier Chang.

Han mener faktisk at det er en sjanse for at nordkoreanerne kan være villige til å si ja til en full atomnedrustning. Mange eksperter mener at det er totalt ulikt syn i Nord-Korea og USA på hva begrepet atomnedrustning egentlig betyr.

– Tror du Trump forsto og planla denne prosessen godt nok, Chang?

– Ingen er i stand til å planlegge forhandlinger med Nord-Korea godt nok. Men med Trump har vi fått bedre resultater når det gjelder krisen i Sør-Kina-havet enn tidligere, også fordi terskelen er så lav. USAs politikk på dette området har vært totalt feilslått. Trump kunne sikkert gjort noen ting bedre, for all del, og nå er muligheten for å lykkes blitt svekket. Det er derfor situasjonen er blitt mer alvorlig nå, sier Chang.

Han mener at USA må skru til sanksjonene mot Nord-Korea ytterligere dersom det nå ikke blir noe av toppmøtet.

Chang ønsker også at Trump legger større press på Kina, blant annet ved nye sanksjoner mot Bank of China, som han sier at hvitvasker penger for Kim Jong-un.

Chang mener at Kina de siste månedene «er blitt modigere» i sitt handelssamarbeid med Nord-Korea, fordi USA og Trump har vært så positive til forhandlingene med Kim Jong-un.

– Hvis møtet ikke blir noe av, bør USA kreve at vi skal inspisere alle skip som går inn og ut av Nord-Korea, sier Gordon Chang.

I sitt brev til Kim-Jong un, fylt av ord og vendinger Donald Trump normalt bruker, skrev presidenten at han fortsatt er villig til å møte diktatoren. Dette var noe han gjentok senere på dagen.

VGs journalist i Washington, Jostein Matre, fikk sammen med andre medierepresentanter i Det hvite hus torsdag vite fra en høytstående tjenestemann at Nord-Korea har brutt en rekke løfter i forkant av møtet.

CNN rapporterte torsdag at Trump-administrasjonen fryktet at USAs president skulle reise helt til Singapore 12. juni, bare for å bli ydmyket med at Kim aldri dukket opp.

I en pressemelding uttrykker Nord-Korea at Trumps kansellering er «ytterst beklagelig». De sier at de er villige til å møte USA «ansikt til ansikt, når som helst, og i hvilken som helst form».