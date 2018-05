USIKKERT: Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, truer med å avlyse møtet med USAs president Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Nyhetsbyrå: Nord-Korea truer med å avlyse Trump-møtet

Publisert: 15.05.18 20:33 Oppdatert: 15.05.18 22:04

Nordkoreanske myndigheter truer med å avlyse møtet med USAs president Donald Trump, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Nord-Korea sier også at de avlyser samtalene med Sør-Korea .

Grunnen er Max Thunder-øvelsen, en to uker lang militær øvelse mellom sørkoreanske og amerikanske flystyrker som startet fredag forrige uke, ifølge Yonhap.

– En provokasjon

Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea kaller øvelsen en provokasjon.

– Denne øvelsen som blir utført i Sør-Korea retter seg mot oss og utfordrer Panmunjom-avtalen, og er en bevisst militær provokasjon som står i motsetning til den positive politiske utviklingen på den koreanske halvøya, skriver de.

Samtalene mellom Sør-Korea og Nord-Korea skulle finne sted i fredshuset i grensebyen Panmunjom, for å diskutere oppfølgingstiltak til de to koreanske lederne, Kim Jong-un og Moon Jae-ins toppmøte i april .

I en historisk avtale ble de to lederne enig om å sørge for full atomnedrusting, og få en slutt på Koreakrigen.

Kim er den første nordkoreanske lederen som har krysset grensen til Sør-Korea siden 1953. Stemningen mellom de to topplederne var da tilsynelatende god:

Møtet mellom USA og Nord-Korea står i fare

Møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump skal etter planen skje 12. juni. Dette står nå i fare for å bli avlyst.

– USA må også forsiktig drøfte skjebnen til det planlagte toppmøtet mellom USA og Nord-Korea i lys av denne provoserende militære forstyrrelsen, som i fellesskap ble utført med de sørkoreanske myndighetene, skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier at de opprettholder planene om møtet, til tross for advarselen fra Pyongyang.

I april uttalte Donald Trump at han ville gjøre alt han kunne for at møtet med Nord-Korea skulle bli en verdensomspennende suksess .

Fredag forrige uke uttalte også USAs utenriksminister Mike Pompeo at han håper Nord-Korea kan bli en «nær partner» .

For bare tre dager siden varslet Nord-Korea at de skal legge ned atomanlegg , og markere dette med en seremoni 23. mai. Det er nå usikkert om dette skjer.