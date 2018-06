VIRALT: Bildet av en tilsynelatende streng Angela Merkel og Trump med henne i kors, har gått verden rundt. Foto: BUNDESREGIERUNG/JESCO DENZEL

Seks land, seks vinkler, én situasjon: Ekspertenes analyser av G7-bildene

Publisert: 10.06.18 22:03

UTENRIKS 2018-06-10T20:03:31Z

Det tyske bildet av det som kan se ut som Angela Merkel som irettesetter en trassig Donald Trump har gått verden rundt. Fem andre bilder fra samme situasjon forteller en annen historie. Dette mener ekspertene at myndighetene ønsker å vise.

G7 er en sammensetting av verdens mektigste land. Det gir også anledning til mektige bilder. Særlig ett bilde, publisert av tyske myndigheter, har fått mye oppmerksomhet i helgen.

Japan , USA , Frankrike, Italia og Canada viser alle en annen side av samme situasjon: Donald Trump i diskusjon med de andre statslederne.

– Dette er politisk kommunikasjon, hvor regjeringssjefenes offisielle fotografer ønsker å presentere bilder som dokumenterer deres beskrivelse av det som skjedde i situasjonen. Et slags bildebevis som kan egne seg til å understreke politiske posisjoner, og si noe om maktspillet, ifølge universitetslektor ved fotojournalistutdanningen på OsloMet, Jon Petter Evensen.

Erna Solbergs tidligere statssekretær, Sigbjørn Aanes, mener fellesnevneren for bildene er at de er ekte og viser situasjonen som den var i øyeblikket de ble tatt, og at politikerne gjør alt for å finne en løsning.

– Det mest symbolkraftige

– Tyskerne fremstiller forbundskansler Angela Merkel som fremoverlent, bestemt og tydelig, med en litt trassig og avvisende Trump sittende på andre siden av bordet, ifølge Jon Petter Evensen.

Sigbjørn Aanes mener det er «Mor Europa» snakker til den «ustyrlige sønnen» som egentlig skal være sjefen i familien.

– Dette er et av de sterkeste bildene fra den politiske scenen på lenge, og det mest symbolkraftige av alle versjonene fra dette møtet. Det er fordi det er ekte og ikke arrangert. Det symboliserer det mange føler, mener han.

Macron som den aktive parten

– Franskmennene ønsker å vise president Emmanuel Macron som den aktive parten, forklarer Evensen.

Aanes utdyper at Macron har valgt å legge ut et bilde hvor hverken Trump eller Merkel synes.

– På dette bildet vil de vise at den Franske presidenten gjør sitt for å få USA til å bli med på en avtale. Teksten på bildet han har publisert forteller at de jobber hardt for å få en løsning.

– Skiller seg mest ut

Bildet fra president Donald Trumps team skiller seg ut fra de andre bildene, ifølge Aanes. Det viser bedre stemning og latter.

– Det symboliserer egentlig det motsatte inntrykket enn det man har hatt før og etter selve G7-møtet. Her ser vi god stemning. Før og etter G7-møtet har det vært alt annet enn god stemning mellom USA og de andre landene, forklarer han.

Aanes får støtte av Evensen.

– Amerikanerne ønsker å kommunisere en helt annen historie om en trygg, smilende, sittende Trump som ut ifra ansiktsuttrykkene til de andre statslederne ser ut som om han underholder alle rundt seg.

Høflig vert

Canadas statsminister Justin Trudeau fremstår som en avventende og høflig vert i dette selskapet, mener Evensen.

– Han kan kanskje oppfattes som en litt for beskjeden junior på dette bildet.

Canada bruker et bilde som viser at lederne arbeider for en løsning, ifølge Aanes.

– Her lytter de fleste, mens Macron prater. Trudeau, har en helt fremtredende rolle på bildet ved siden av president Trump.

– Vil vise kontroll

Aanes tror at er det viktigste for Italias statsminister Giuseppe Contes team er å vise frem at han har i den innerste sirkelen blant de andre store lederne.

– Det er neppe tilfeldig at de velger et bilde hvor han er aktiv og ikke bare lytter. Conte er helt fersk som statsminister i Italia. Det har ikke vært en enkel vei til makten for Conte, forteller han.

– Italienerne vil vise statsminister Giuseppe Conte som en regjeringssjef med kontroll, påpeker Evensen.

En rolig leder

– Japanerne fremstiller sin statsminister Shinzo Abe som en lyttende, interessert og rolig leder, ifølge Evensen.

Aanes mener Japan har valgt et annerledes bilde.

– Her ser man ikke det kaotiske som bildene fra de andre landene viser fordi det ikke er så mange aktører med på bildet. Her lytter Abe og Merkel, mens en engasjert og kanskje på grensen til sint, Trump, snakker.

Ikke delt bilder

Storbritannias statsminister Therese May og britene har ikke delt bilder fra det uformelle møtet, selv om hun synes på det fleste bildene. Aanes tror det bare er tilfeldig.

– Alle landene har allerede lagt ut sine bilder, sier han.

Evensen tror britene ønsker å vise at stemningen var god før Trumps u-sving.

– Det ser jo ut som tonen er god blant de lederne man kan se. Trump er delvis skjult og ikke dominerende. Det er damene i midten som har kontroll og regjerer, sier han.

– Viktig å være kritisk

Høyskolelektor Evensen understreker at det er viktig å være kritisk til slike bilder og legger merke til hvem avsenderen er, særlig når det brukes av etablerte medier som vi nesten automatisk forbinder med uavhengig nyhetsrapportering.

– Staben til Merkel velger bildene de publiserer ut ifra hva de vil kommunisere. De vurderer ikke journalistisk hva det er som er en balansert og god dekning av G7-møtet slik en redaksjon ville gjøre.