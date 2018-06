VIL HA BALANSE: Donald Trump mener handelen USA driver med mange land er urettferdig for USA. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump: Jeg vil skjønne i løpet av ett minutt om Kim mener alvor

Publisert: 09.06.18 18:13

QUEBEC CITY (VG) USAs president sier han ikke gidder å kaste bort tiden sin i møtet med Kim Jong-un dersom han ikke tror Nord-Koreas leder er villig til å stoppe sitt atomprogram.

– Jeg tror jeg vil skjønne i løpet av ett minutt om han mener alvor, eller ikke. Du vet hvordan man sier at man vet om man liker noen i løpet av fem sekunder. Jeg tror jeg vil vite ganske raskt om noe positivt skjer. Og dersom jeg ikke tror det vil jeg ikke kaste bort tiden min, eller hans.

Slik svarte USAs president Donald Trump da han under en pressekonferanse på G7-møtet i Canada ble spurt om det kommende toppmøtet mellom ham selv og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i Singapore om tre dager.

Håper de liker hverandre

Trump gir uttrykk for at han er spent på hvordan møtet vil gå, men sier han er optimist.

– Jeg tror det går bra. Jeg tror virkelig Kim Jong-un vil gjøre noe bra for folket sitt, for seg selv og for sin familie. Men hvem vet. Det er en god mulighet for at det ikke går bra. Kanskje er dette starten. Et minimum av hva jeg ønsker å oppnå er å bygge et forhold. Vi vil ha møtt hverandre og forhåpentligvis likt hverandre. Og dere vet jo hva som ville vært det optimale, sa Trump da en reporter ville vite hva som må til for at den amerikanske presidenten skal se på møtet som en suksess.

I et møte med norsk presse i Canada fredag sa Norges statsminister at hun håper Trump lykkes i Singapore.

– Jeg håper han lykkes for det er veldig alvorlig for verden dersom Nord-Korea får atomkapasitet. Da kommer flere land til å si at de også trenger. Jeg vet ikke hva Nord-Korea krever, men alle forsøk bør prøves, sa Solberg.

President Trump minnet på sin pressekonferanse om at Kim er en leder man vet lite om, men hevder at han selv og hans team likevel er godt forberedt. Det til tross for at Trump nylig uttalte at det ikke var så viktig for ham å forberede seg til møtet. Han mente innstillingen han går inn i møtet med er viktigere.

Trump brukte også anledningen til å kjefte på sine forgjengere for at verden i det hele tatt er i en situasjon der Nord-Korea inntil nylig har drevet prøveoppskytinger og utvikling av atomvåpen. Presidenten mener dette burde vært ute av verden for lenge siden.

– Vi vinner krigen 1000 av 1000 ganger

Det var ikke bare når det gjaldt Nord-Korea at Trump angrep sine forgjengere. Også når det kom til handel med andre land, et tema som har preget årets G7 møte, mente han at det i flere tiår var gjort en altfor dårlig jobb.

I forkant av møtet har USA og de europeiske landene sammen med Canada kranglet om skyhøye tollavgifter USA har innført på stål og aluminium. På pressekonferansen sa Trump at språket i forkant har vært tøft, men omtaler forholdet mellom landene likevel som enestående bra.

Han sier hans egentlige ønske er null-toll med alle G7-landene.

– I møter med lederne her har jeg sagt at jeg vil at de skal fjerne alle toller og handelsbarrierer på amerikanske varer. I retur vil vi gjøre det samme, sa Trump, som også kom med en klar advarsel:

– Vi er banken alle raner. Det må stoppe. De har ikke noe valg. Vi må fikse denne situasjonen, og dersom den ikke blir fikset så vil vi ikke handle med dem.

Etter at USA offentliggjorde sine nye tollsatser har en rekke land sagt at de vil komme med mottiltak. Mange analytikere omtaler det hele som en handelskrig.

– Vi vinner den krigen 1000 av 1000 ganger, sier Trump.

Han mener USA er offer for urettferdig handelspraksis, og henviste som tidligere til det amerikanske underskuddet i varehandelen med EU.

Eksperter påpeker imidlertid at Trump konsekvent unnlater å nevne handelen med tjenester, som blant annet omfatter digitale kjemper som Google, Facebook og Microsoft. Tas disse med i betraktningen blir bildet et annet.