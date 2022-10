FIST BUMP: I juli møtte USAs president Joe Biden Saudia Arabia sin kronprins Mohammed bin Salman, med denne spesielle helsinga.

Vil revurdere forholdet til Saudi-Arabia

Det lange vennskapet mellom USA og kongedømmet står i fare, etter ei avgjerd som har fått oljeprisen til å stige.

Publisert: Nå nettopp

Vi hugsar bileta frå da president Biden «fist bumpa» med kronprins Mohammed bin Salman i sommar, på ein sjarmoffensiv for å overtyde landet om å auke oljeproduksjonen.

Likevel bestemt Saudi-Arabia og dei andre Opec-landa førre veke å kutte i oljeproduksjonen med to millionar fat om dagen, noko som har ført til høgare oljeprisar.

Avgjerda kan styrke Russlands rolle i krigføringa mot Ukraina, når sanksjonane mot president Vladimir Putin kan bli mindre smertefulle.

Høgare oljeprisar kan også gjere drivstoffprisane i USA enda dyrare, som truleg er lite populært for den sittande presidenten kort tid før mellomvalet.

Vil sjå på forholdet med Kongressen

– Eg meiner presidenten har vore veldig tydeleg på at dette er eit forhold som vi må fortsette å revurdere, som vi må vere villige til å sjå på igjen, sa Det kvite hus sin pressetalsperson John Kirby til fleire amerikanske medium tysdag.

Han legg ikkje skjul på at det handlar om Opec-landa si avgjering, og seier presidenten er villig til å samarbeide med kongressen om å avklare kva relasjon dei no bør ha med Saudi-Arabia.

Vil fryse forholdet

Sjølv om ingenting er avgjort enda, og presidenten sjølv ikkje har sagt noko, har kritikken allereie hagla frå Bidens kollegaer.

– Vi vil ikkje gi grønt lys for vidare samarbeid før kongedømmet revurderer sin posisjon når det gjeld krigen i Ukraina. Nok er nok, seier leiaren i Senatets utanrikskomité, demokraten Robert Menendez.

Han går inn for å fryse alt amerikansk samarbeid med Saudi-Arabia, inkludert våpensal og sikkerheitssamarbeid, utanom det som er nødvendig for å sikre amerikanske interesser, melder han i ei kunngjering.

Også fleirtalsleiar i Senatet, demokrat Chuck Schumer langa ut mot prinsen førre veke.

Samarbeid i 70 år

USA og Saudi-Arabia har i over 70 år hatt eit partnarskap som har gått ut på at amerikansk forsvarsindustri har gitt landet militært utstyr og ressursar mot oljeleveransar frå Saudi-Arabia.

At kongedømmet no handlar på ein måte som amerikanarane tolkar som ei støtteerklæring til Russland kan no sette det lange venskapen i spel.