FLYKTER: Folk står i lange køer for å komme over fra Russland til Georgia. Tirsdag kommer det skarer med mennesker inn i nabolandet, der russere ikke trenger visum. Russiske myndigheter melder tirsdag at de oppretter mobiliseringspunkt på grensen.

Slik har Putins mobilisering feilet: − Vil ikke være kanonføde

Sabotasje, flukt, rot, demonstrasjoner, formelle feil, korrupsjon og dårlig militært utstyr. – Jeg vil ikke være kanonføde, sier Nikita (23).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den unge russeren passerer grensen fra Russland til Georgia, der det har vært lange køer de siste dagene.

Tirsdag sier russiske myndigheter at de skal legge et mobiliseringssenter på selve grenseovergangen.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å flykte fra Russland, sier Nikita, til nyhetsbyrået AFP da de treffer ham.

– Jeg vil ikke være kanonføde. Jeg er ingen morder, fortsetter han.

Som alle andre som AFP har snakket med, vil han ikke oppgi sitt fulle navn.

Mye har gått galt for Putin etter at han sist onsdag beordret mobilisering:

GRENSEPASSERING: En russisk familie kjører over grensen til Georgia. De har ikke oppgitt navn til nyhetsbyrået AP.

Flykter

Det har vært kø for å komme seg ut av Russland. Hver dag har ryktene gått om at Putin vil stenge grensene for menn i alderen 18–65 år. Det har ikke skjedd.

Novaja Gazeta har sitert en kilde i presidentadministrasjonen på at 261.000 menn forlot landet fra mobiliseringsordren onsdag og frem til helgen. Et annet uavhengig medium, Meduza, skriver at det på en vanlig dag er 9.000–12.000 mennesker som forlater Russland – og at dette tallet nå er to-tre ganger så stort.

En av de grenseovergangene som flest russere bruker, er til Uralsk i Kasakhstan. Russere trenger ikke visum til Kasakhstan – heller ikke såkalt «utenlandspass».

GOD STEMNING: Unge russere smiler mens de venter i kø ved grensestasjonen mellom den russiske republikken Nord-Ossetia og Georgia.

Novaja Gazeta beskriver stemningen i køen ved grensen der. Folk er først og fremst opptatt av å få kjøpt et SIM-kort, slik at de kan ringe. De snakker med en kar på 18–20 år. Naturlig nok vil ikke folk si hva de heter eller hvor de kommer fra. Han har på seg en svart Darth Vader-T-skjorte fra Star Wars.

«Mamma, det er greit ... mamma, ikke ... mamma, det er nok! Jeg sier deg – alt er bra! ... Nei, de vet det ikke på jobben ennå. Jeg sa ikke fra til noen ...», siterer de ham på.

– Det er et helvete på grensen. Et virkelig helvete, sier han og forteller til avisen om endeløse køer. Søsteren ville kjøpe flybillett – men det var umulig. Alt var fullt.

KØ: Maxar har tatt dette bildet som viser den lange køen av russiske biler mot den georgiske grensen.

Vladimir Putin møtte Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko mandag. Da var det et tema med flukten fra mobiliseringen:

– La dem bare dra, snerret Lukasjenko ifølge russiske medier.

Ved grensen til Georgia har FSB sendt ekstra styrker for å holde orden på grensepasseringen.

Tirsdag kom også melding om at det opprettes mobiliseringspunkt på selve grensen. Det er innenriksdepartementet i Nord-Ossetia som sier dette til Tass.

Ifølge myndighetene i Georgia ankommer det nå 10.000 russere daglig.

Formelle feil

Mange steder innrømmer politiske ledere fra Putins parti Forente Russland at det har blitt innkalt personer som egentlig ikke skulle ha vært innkalt til mobilisering. Og at disse måtte sendes hjem. Noen har vært studenter, andre firebarnsfedre eller sittet i rullestol. Alle disse skal være unntatt mobiliseringen.

En etter en måtte guvernører og andre ledere rundt i Russland gå ut og beklage.

Putins nære allierte Valentina Matvijenko, leder for overhuset Føderasjonsrådet, gikk hardt ut mot de regionale lederne på Telegram:

– Jeg ber dere igjen ... sørge for at delvis mobilisering gjennomføres i full og absolutt overensstemmelse med de annonserte kriteriene. Uten en eneste feil!

«VIL DU BLI SOM MEG?»: En mann i rullestol protesterer mot krigen i Moskva. Folk som sitter i rullestol, skal ved en feil også ha blitt innkalt.

– Det avslører systemets sårbarhet og manglende respekt for individet, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrikspolitiske selskab i København, til VG.

– Om Matvienko har fått beskjed om å stramme opp guvernørene på denne måten – eller om hun har gjort det på eget initiativ, vet vi ikke. Men det var uansett en korreksjons til hvordan mobiliseringen ble gjennomført.

Til slutt måtte også Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov innrømme:

– Det er tilfeller der mobiliseringsdekretet ble brutt. I noen regioner arbeider guvernørene med å rette opp.

FARVEL: Fedre og sønner tar farvel med sine familier i Omsk i Sibir søndag.

Sabotasjeaksjonene

Det har vært mer enn ti sabotasjeaksjoner mot mobiliseringssentre rundt i landet, viser en opptelling VG har gjort på uavhengige russiske medier som Meduza og Nastojasjtsjeje Vremja.

Aller mest dramatisk ble det på et vervekontor i en by i Sibir der en mann åpnet ild, og den lokale krigskommissæren ble alvorlig skadet. Ifølge Meduza er det en 25-åring fra området som sto bak skytingen i Irkutsk.

I de fleste tilfellene har det vært forsøk på å stifte brann. I sosiale medier har det blitt spredd oppskrifter på hvordan en skal lage såkalte molotovcocktails – improviserte brannbomber i flasker, oppkalt etter Sovjetunionens utenriksminister i Stalin-tiden, Vjatsjeslav Molotov.

OPPMØTE: Flere russiske familier har fortalt om hvordan de har blitt vekket opp på natten med innkalling – og bare noen timer senere har de måttet møte til mobilisering. Bildet er fra Omsk i Sibir.

Mødrene står opp

Det var demonstrasjoner den samme kvelden som Putin kunngjorde mobiliseringen. Siden har det ikke vært så mange protester, fordi folk vet at de kan bli hardt straffet. Unntaket er mødrene.

Det gjelder særlig i Dagestan – en muslimsk republikk i Kaukasus.

De prøvde seg også i naborepublikken Tsjetsjenia, men den omdiskuterte presidenten der, Ramzan Kadyrov, stoppet det ved å si at «da sender vi deres mannlige slektninger til krigen».

Den uavhengige nettavisen Meduza spør nå om mødreaksjonene i Dagestan og et par andre steder kan smitte til andre deler av Russland.

En journalist i Kyiv Post har lagt ut denne videoen fra Dagestan:

– «Soldatmødrene» vokste fram som en viktig organisasjon i forbindelse med den første Tsjetsjenia-krigen på 1990-tallet, forklarer Martin Paulsen, leder for institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.

– De fikk betydelig påvirkning på den russiske opinionen den gang og spilte en betydelig rolle i misnøyen i det russiske samfunnet mot krigføringen i Kaukasus.

Nå står de igjen opp mot Kreml.

Det vil si – den øverste lederen av republikken Dagestan, Sergej Melikov, har en helt annen forklaring, ifølge Kavkaz. Realii:

– Aksjonene er åpenbart forberedt og kontrollert fra utlandet.

Det ser definitivt ikke sånn ut. Det virker ikke særlig godt forberedt. Men de er klare i sin tale.

– Barna våre er ikke gjødsel, sier en kvinne vi ser på en video fra Dagestans hovedstad Makhatsjkala.

TAR FARVEL: En kvinne og en mobilisert soldat tar farvel med hverandre. Bildet er tatt i landsbyen Bolsjeretsjyje i Sibir.

Putin bryter kontrakten

Vladimir Putin har hatt stor støtte i det russiske folk. Noe skjedde da han beordret mobiliseringen sist onsdag.

– Han brøt den sosiale kontrakten han hadde med sitt folk, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrikspolitiske selskab i København.

– Hva mener du?

– Han bryter med dem som passivt har støttet krigen – mot at de selv ikke skal delta i krigen. Nå er det de selv og deres nærmeste som blir rammet. Han ødelegger sin egen maktbase. Nå ser de ham som en politiker – ikke bare som en urørlig president.

Flindt Pedersen mener at Putin én gang tidligere har gjort en tilsvarende feil:

– Det var da han i 2018 annonserte at pensjonsalderen skulle høynes. Det var også et brudd med den sosiale kontrakten med russerne.

– Støtten til Putin er størst blant eldre kvinner. Han underminerer altså sin egen velgerbase. De snakker om 300.000 menn, men i virkeligheten vil det kanskje handle om én million.

Mangler våpen og utstyr – og moral

– Russiske myndigheter vet at moralen brister blant de som allerede er i Ukraina, og nå tvinger de folk som ikke vil være der, til Ukraina. Da kan det bli enda verre, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki.

– Dernest har de bestemt at de soldater som er i Ukraina på korte kontrakter, ikke får lov å dra hjem. Moralen vil lide på grunn av det. Og så spørs det selvfølgelig hvor bra soldater disse reservistene er.

Käihkö skjønner ikke hvordan de skal klare å finne 300.000 soldater av kvalitet på kort tid. Og trene dem opp.

– Det vil i hvert fall ta tid!

LES OGSÅ: Den russiske treningen får slakt

MOBILISERING: Fra mobiliseringen i Rostov-regionen, nær grensen til Ukraina, mandag.

Inna Sangadzhieva, selv russisk og fagsjef i den norske Helsingforskomiteen, er skremt av de videoene hun har sett fra mobiliseringen:

– Disse folkene blir stuet sammen i tomme, gamle skoler. De må ligge på gulvet, det finnes ikke engang senger. Systemet er ikke klart til å mobilisere. Utstyret finnes ikke engang på lager.

– Dessuten er det ingenting til å lære dem opp. De er en marsjerende masse. Kanonføde, mener Sangadzhieva.

Krigsforsker Ilmari Käihkö peker på et annet problem i Russland:

– Korrupsjon. Det går an å kjøpe seg fri fra mobiliseringen ved å betale leger.