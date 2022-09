PUTIN PÅ BESØK: Her er Vladimir Putin på en delvis undersjøisk visitt i Sevastopol i 2015, året etter Krim-halvøya ble annektert av Russland.

Krigen i Ukraina: − Vil unngå pinlig angrep

Frykten for å miste noen av sine mektigste våpen i Svartehavet, tvinger den russiske marinen til å flytte ubåter. Det viser at Russland ikke er trygge på evnen til å forsvare Krim-halvøya.

Den russiske marinebasen i Sevastopol på Krim-halvøya, har stor militær og symbolsk verdi. Det er den eneste russiske dypvannshavnen som ikke fryser over, og den gir Russland det maritime herredømmet i Svartehavet.

Betydningen av basen var også én av grunnene til at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Men Russlands overlegenhet på Krim er satt i tvil gjennom flere spektakulære sabotasjeangrep, og nå melder britisk etterretning at russiske ubåter flyttes fra den viktige marinebasen.

– Russerne vil unngå et pinlig angrep mot disse ubåtene mens de ligger i havn. Det viser at Russland ikke er trygge på at luftvernet er i stand til å forsvare basen mot langtrekkende artilleriraketter, sier Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski.

PARADE: Her en ubåt av Kilo-klassen under en marineparade i Sevastopol i 2015. Det er samme type ubåt som nå flyttes ifølge britisk etterretning.

– Spesiell betydning

Rent militært vil de dieselelektriske ubåtene fortsatt kunne angripe ukrainske byer med missiler, men Godzimirski påpeker at utviklingen må sees i sammenheng med at Russland ikke har nådd sine mål med krigen.

– Russland har trodd at de var helt trygge på Krim. Det er enda en ripe i lakken at de må ta defensive grep der.

Eksperten, som har skrevet flere forskningsartikler om Krim-halvøyas betydning, påpeker at området har en spesiell betydning for Russland.

Krim ble vunnet fra Det osmanske imperiet på slutten av 1700-tallet, men var også stedet der Russland gikk på et viktig tap under Krimkrigen på midten av 1800-tallet.

– Det er mye symbolikk knyttet til Krim-halvøya, og basen i Sevastopol har en viktig regional betydning i Svartehavet, sier Godzimirski.

– Men det er ikke sentrum for Russlands makt. Basene på Kolahalvøya i Murmansk er enda viktigere, påpeker han.

VIKTIG HAVN: Russiske ubåter ved basen i Sevastopol i 2014. Basens betydning for Russland var én av grunnene til at Russland i praksis okkuperte Krim, gjennomførte en folkeavstemning som ikke ble anerkjent, og så annekterte halvøya.

– Sikringstiltak

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, forklarer til VG at det som skjer, dersom de britiske rapportene er korrekte, er å anse som et sikringstiltak.

– Det er den viktigste kapasiteten russerne har i Svartehavet som blir flyttet til trygg havn. Dette er et sikringstiltak, men tyder på at russerne er truet i større grad enn tidligere, sier Røseth.

– Det har vært flere angrep mot Krim den siste tiden som har kommet overraskende på russerne. Novorossijsk er under større luftvernbeskyttelse og er russisk territorium.

Det at russerne velger en annen forsyningsbase betyr ikke at de gir opp Krim, forklarer Røseth.

– De vil bare sikre kapasiteten, slik de fortsatt kan beskytte Krim uten å ta risiko. De har fortsatt mulighet til å gjennomføre angrep fra Svartehavet med missiler. Det er ikke nødvendigvis en svekkelse at ubåtene bruker lengre tid i transitt.

DESPERAT FORSØK: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, kaller republikk-lederens ønske om å bli russisk for et desperat forsøk.

– I teorien kan atomvåpen da bli benyttet

Lederen for den russisk-støttede utbryterrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, ønsker å samarbeide med sin kollega i utbryterrepublikken Luhansk.

Pusjilin ønsker at de skal gå inn for en folkeavstemning, med hensikt om at republikkene blir en del av Russland. Dette melder Nyhetsbyrået Reuters.

Fylkene Donetsk og Luhansk utgjør regionen Donbas, og å sikre full kontroll her har vært ett av russernes viktigste krigsmål.

– Dette har vært en plan lenge, men blitt kansellert som følge av den ukrainske offensiven. Dette er et desperat forsøk fra russiske marionettledere på å ta territoriene inn i Russland gjennom illegitime folkeavstemninger, sier Røseth.

DONETSK: Brannmenn slukker en brann etter at en leilighet ble truffet av en missil i byen Bakhmut, 15. september.

Røseth hevder forsøket kan skyldes stress fra Moskva.

– Om dette blir russisk territorium, og Russland i prinsippet kan si det er russisk stat, vil russerne ved et ukrainsk angrep kunne si at dette er en trussel mot russernes eksistens. I teorien kan atomvåpen da bli benyttet, men jeg tror ikke Moskva til ta det skrittet – men her er det usikkerhet, sier Røseth.

Imidlertid tviler Røseth på at republikkene vil få til en folkeavstemning.

– Koordineringen mellom Luhansk og Donetsk har vært veldig splittet. Det blir sikker utfordrende om de skal forene seg i en felles territoriell enhet, sier Røseth.

Den tidligere russiske presidenten Dmitry Medvedev sier ifølge Reuters at angrep mot russiske territorier vil bli rettferdiggjort gjennom russisk, militær respons.

– Folkeavstemninger i Donbas er essensielt. Ikke bare for den systematiske beskyttelsen av innbyggere av republikkene og andre frigjorte områder, men også for restaureringen av historisk rettferdighet, sier Medvedev, ifølge Reuters.

MILITÆR RESPONS: I forbindelse med diskusjonen om folkeavstemninger i Luhansk og Donetsk, sier den tidligere russiske presidenten Dmitry Medvedev at angrep mot russiske territorier vil besvares med bruk av militæret.

Forsøker å ødelegge forsyningslinjer

Ukraina hevder at deres tropper har marsjert lengre østover, inn i territorier russerne har trukket seg ut av, melder Reuters.

Ukraina sier også at de har tatt kontroll over en landsby i nærheten av den viktige byen Lysytsjansk.

– Ukrainerne har fått kontroll over Oskil-elven og posisjonert artilleri slik de kan angripe Svatove, som er en strategisk viktig by med jernbaneforbindelse til Lysytsjansk, sier Røseth.

Ukrainerne vil forsøke å ta kontroll over Svatove for å ødelegge forsyningslinjer fra Russland til Donbas-regionen, forteller Røseth, og legger til at Lysytsjansk og Svatove er viktige byer for å bestemme hvem som har kontroll over Donbas-regionen.

Røseth forteller at om Ukrainerne klarer å hindre russiske forsyninger, vil de ha en større sjanse for å ta Lysytsjansk og deretter Donetsk.

– Det finnes andre jernbaner, men de er ikke like gode. Veier er ikke optimalt. Det er en viktig kamp som pågår for å kutte forsyningslinjene til Donbas-regionen, sier Røseth.

Svatove er også viktig av andre årsaker enn forsyningslinjene.

– Ukrainerne kan også hindre russerne fra å innta solide forsvarsposisjoner, sier Røseth.

VESTLIGE VÅPEN: Ukrainske har fått god nytte av vestlige våpen. Her fyres det fra en amerikansk M777 howitzer i Kharkiv, 14. juli.

