LEKKASJE: Det har oppstått lekkasjer i gassrørledningen Nord Stream 1 i svensk og dansk farvann.

Sjöfartsverket: Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Ikke lenge etter at det ble meldt at trykket har falt i den russiske gassrørledningen Nord Stream 1, varsler svenske Sjöfartsverket at det lekker både i svensk og dansk farvann.

– Ja, vi har fått informasjon om at det lekker på to plasser, både i svensk og i dansk farvann, sier Fredrik Strömbeck i Sjöfartsverket til E24.

Fartøy som passerer i nærheten er blitt advart mot lekkasjen, som man foreløpig ikke vet omfanget av.

Til Reuters opplyser Sjöfartsverket at de to lekkasjene er veldig nær hverandre i avstand, og har oppstått i internasjonalt farvann, et stykke nordøst for den danske øyen Bornholm.

Det er foreløpig uklart hva årsaken til lekkasjene i Nord Stream 1 er, men den tyske avisen Tagesspiegel melder at tyske myndigheter undersøker en teori om at det kan handle om sabotasje, ettersom det mandag også var lekkasje i Nord Stream 2.

Klima- Energi- og Miljøvernminiesteriet i Danmark har hevet beredskapen for el- og gassektoren, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Det var mandag kveld det ble meldt om trykkfall i Nord Stream 1.

Fare for skipstrafikk

Mandag ble det altså også meldt om et plutselig fall i trykket i gassrørledningen Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Kort tid etter kunngjorde den danske sjøfartsmyndigheten Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje på et sted i Østersjøen, denne gang sørøst for Bornholm, der Nord Stream 2-ledningen går.

Det ble meldt da at lekkasjen utgjorde en fare for skipstrafikken i området.

Gassrørledningen Nord Stream 2 var så å si ferdig bygget og fylt med gass. Men kranen rakk aldri å bli åpnet før Russland invaderte Ukraina. På grunn av krigen valgte tyske myndigheter å ikke sette rørledningen i drift.

Siden da har Russland stengt gassleveransen til Tyskland via den gamle gassrørledningen Nord Stream 1. Russiske myndigheter hevder det skyldes vedlikeholdsproblemer, noe tyske myndigheter ikke har trodd på.

