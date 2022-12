BODDE PÅ VEISKULDER: Dharmoon holder rundt sønnen Nadesh (3) i Badin-distriktet sørøst i Pakistan. Da flommen kom, flyktet de opp på en veiskulder. Der bodde de i tre måneder.

Fire måneder etter flommen: Kjemper fortsatt

En tredel av Pakistan sto under vann. Nå kan landet stå overfor en enda større krise.

Bildene fra Pakistan rystet verden. Det som en gang var folkerike byer ble nærmest til innsjøer.

I august sa myndighetene at en tredel av landet lå under vann.

− Ikke la oss betale prisen for klimakrisen, uttalte Pakistans klimaminister Sherry Rehman til VG.

Hun mente at klimaendringene hadde mye av skylden for storflommen.

Det voldsomme monsunregnet skylte ned etter ukevis med ekstrem hete og tørke. På toppen av dette smeltet isbreene i Himalaya i rekordfart.

33 millioner mennesker ble berørt av flommen. 1800 liv gikk tapt. 10 millioner er hjemløse.

Men krisen er ikke over.

MISTET ALT: Svigerinnene Rabia og Amina i landsbyen Jwario Lund i distriktet Dadu i Sindh-provinsen. De har mistet alt de eier.

Fortsatt oversvømt

– Jeg har stått ansikt til ansikt med mennesker som har mistet alt de eier. Det er hjerteskjærende.

Det forteller Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, som nettopp kom hjem etter et feltoppdrag i Pakistan.

Der besøkte den tidligere KrF-lederen de hardest rammede områdene i Sindh-provinsen, sørøst i landet.

– Folk har overlevd ved å kare seg opp de høydedrag, og flere har bodd på en veiskulder i flere måneder, sier han.

Slik så det ut i august:

FØR/ETTER: Satellittbildet over viser hvordan det så ut etter flommen i Gudpur i Pakistan. Bildet under viser hvordan det så ut før. OVERSVØMT: Et boligområde i Balutsjistan-provinsen øst i Pakistan lå under vann. FLÅTE: En mann og et barn tok seg gjennom de oversvømte gatene i Hyderabad på en flåte. BEFARING: Væpnede tjenestemenn patruljerte Nowshera i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen for å redde flomrammede. HULL I VEIEN: Folk i Swat-dalen samlet seg rundt et stort hull i veien. Elven fløt over sine bredder.

Fortsatt står det igjen mye vann.

– Det er store områder med stillestående vann, som ikke har noe sted å renne ut. Det må tørkes opp av sol og vind, sier han til VG.

På det verste skal det være flere høydemeter vann over bakken.

Flomvannet la seg over en knusktørr grunn, og ble aldri drenert bort. Etter fire måneder er jordsmonnet helt mettet, og kan ikke suge til seg mer.

Det er forventet at vannet vil bli liggende langt inn i 2023.

I FELT: Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Dadu, Pakistan.

Store ødeleggelser

Den lokale frilansjournalisten Shujaat Ali Khan bor i den naturskjønne Swat-dalen i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen nord i landet.

Da VG snakket med ham i august, var huset hans oversvømt og et stort hotell i nabolaget var blitt vasket bort av flommen.

Dette var synet som møtte Khan i hans eget hjem da flommen herjet som verst:

Nå har flomvannet i Swat-dalen trukket seg tilbake, forteller han.

– Men skadene er der fortsatt, sier Khan, som har jobbet som VGs tolk i Pakistan i mange år.

RUINER: Bahrain-dalen i Swat pleide å være et populært reisemål for turister. Nå står mye av husene og hotellene tilbake som ruiner. RUINER: Bahrain-dalen i Swat pleide å være et populært reisemål for turister. Nå står mye av husene og hotellene tilbake som ruiner. Og vannet er fortsatt høyt flere steder. RUINER: Bahrain-dalen i Swat pleide å være et populært reisemål for turister. Nå står mye av husene og hotellene tilbake som ruiner.

Fanget i ond spiral

Millioner av mennesker er fortsatt i akutt nød i Pakistan.

Samtidig har flommen utløst en kjede av nye kriser:

Utdanningskrise. Først mistet barna skolen sin. Flommen ødela 27.000 skolebygg, og to millioner barn sto uten undervisning, ifølge Redd Barna. Mange barn ble også lagt inn på sykehus i provinsene Sindh og Balutsjistan. De var akutt underernærte på grunn av flommen.

Helsekrise. Så kom sykdommene. Bakterier og parasitter trives godt i vann. Og vann er det nok av i Pakistan. Kolera og diaré brer om seg, det samme gjør malaria og denguefeber.

LEK: Barna leker i ruinene av landsbyen deres, Jwario Lund.

– Vannet som står stille er et arnested for bakterier og larver som formerer seg. Sykdomsbølgen kommer etter flodbølgen, sier Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Vil mange risikere å dø av dette?

– Ja, det kan være at flere dør av sykdommene enn av flommen direkte.

Jakter murstein

Vinteren er kommet også til Pakistan, og nettene kan bli kalde.

I Sindh-provinsen lever flere fortsatt under plastpresenninger og små tøystykker, som deres midlertidig tak over hodet.

– De leter etter murstein fra sine gamle hus i gjørmen for å ha noe å bygge et nytt hus med, sier Høybråten.

Når vannet en dag trekker seg tilbake, venter de ødelagte avlingene.

Sannsynligvis vil ikke jordlappene og bomullsmarkene kunne la seg dyrke neste sesong heller.

ÅKER UNDER VANN: Hohib Ali i landsbyen Jwario Lund jobbet på åkrene før flommen. Nå har han mistet livsgrunnlaget sitt.

Og en matkrise vil presse seg på.

Ikke nok med det: Neste sommer spår eksperter en ny, ekstrem hetebølge, monsun og jordskred i landet.

Kan resultatet fra årets klimaforhandlinger i Sharm el-Sheik være redningen for Pakistan?

Håpet fra Egypt

Klimaminister Rehman var blant pådriverne for å opprette et fond for såkalt «tap og skade», der rike FN-land som Norge forplikter seg til å betale for konsekvensene av klimakrisen i fattige land.

For det er de fattige landene i sør som slipper ut minst, men som rammes hardest av ekstremvær og havnivåstigning.

Flommen i Pakistan alene har resultert i 30 milliarder dollar i skader og økonomiske tap.

BOMULLSPLUKKERE: Parkho (31) og datteren Gudi (18 md.) bor i landsbyen Parkho i Badin-distriktet i Sindh-provinsen. Etter flommen levde de under åpen himmel i tre måneder.

– Jeg har sett tap og skade i øynene på mennesker de siste dagene. Dette er ikke bare en diskusjon for klimatoppmøtene, det handler om disse personenes uendelige tap, mener Høybråten.

– Var de du møtte opptatt av klimakrisen?

– Ja, folk er opptatt av det. Pakistan fikk en diplomatisk seier i Egypt. Men mange sier det er lang vei fra Sharm el-Sheik til Karachi eller Hyderabad.