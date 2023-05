PÅ PLASS: President Bashar al-Assad kom frem til Jeddah torsdag ettermiddag.

Assad er tilbake i Saudi-Arabia – etter årevis med isfront

Syrias president Bashar al-Assad har ankommet havnebyen Jeddah for å delta på sitt første møte i Den arabiske liga på 12 år.

Det melder statlig syrisk TV og medier som Al Jazeera.

President Bashar al-Assad vil delta på toppmøtet i Den arabiske liga på fredag, der Syria har vært utestengt siden 2011.

For to uker siden stemte Den arabiske liga for å slippe Syria inn i varmen igjen.

Dette ses dermed på et tegn som at han og regimet slipper inn i varmen igjen.

LENGE SIDEN SIST: Syria har vært utestengt siden 2011. Nå er regimet tatt inn i varmen igjen.

Utestengingen i 2011 skjedde som følge av regimets brutale håndtering av opposisjonsdemonstranter og den påfølgende krigen i Syria.

Krigen har ført til at en halv million syrere ble drept, og halvparten av landets befolkning drevet på flukt.

Landet ble utestengt da borgerkrigen begynte i 2011, da mange land i den arabiske verden, med Saudi-Arabia i spissen, støttet opposisjonsgruppene som gjorde opprør mot Assad.

De siste månedene har imidlertid saudiene endret sin holdning og bedt om dialog for å få på plass en politisk løsning på konflikten. Assads styrker har, med god hjelp fra Russland og Iran, klart å overta kontrollen i store deler av landet.

Info Borgerkrigen i Syria I 2011 tok syrere til gatene med krav om demokratiske rettigheter. De fredelige demonstrasjonene ble slått ned med vold og hard hånd av president Bashar al-Assad. Etter hvert grep også opposisjonen til våpen.

I løpet av 2012 utviklet konflikten seg til full borgerkrig.

Krigen har trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. Gruppen har også meldt at 3825 mennesker ble drept i Syria i 2022 – som utgjør de laveste dødstallene så langt i krigen.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen.

Siden 2014 har en USA-ledet koalisjon bombet IS og støttet den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria. Samtidig har tyrkiske regjeringsstyrker kriget mot både IS og kurdiske grupper.

I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene. Kilder: NTB og SOHR Vis mer