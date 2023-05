Se «The Real Anne Williams»: En mors kamp for rettferdighet

I 1989 dør 95 Liverpool-fans i den grusomme Hillsborough-tragedien. Blant dem er 15 år gamle Kevin. I over 20 år tok hans mor, Anne Williams, den tunge kampen for rettferdighet for ofrene.

VG har kun rettigheter til å vise «The Real Anne Williams: One Mother’s Fight For Justice» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har 9 års aldersgrense.