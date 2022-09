PÅGREPET: Myles Sanderson (t.h) er pågrepet. Hans bror Damien ble funnet død etter massedrapene.

Massedrapsmann død etter pågripelse

Etter en intens politijakt har politiet funnet siktede Myles Sanderson. Kort tid etter meldes det at han er død.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kanadisk politi pågrep Myles Sanderson natt til torsdag etter å ha vært på frifot siden søndag. Han er en av de antatte gjerningsmennene etter massedrapet Saskatchewan.

Han ble pågrepet i nærheten av byen Rosthern i Saskatchewan.

Kanadisk politi bekreftet senere at Sanderson ble fraktet til sykehus hvor han ble bekreftet død etter pågripelsen. Politisjef Rhonda Blackmore sa på en pressekonferanse at han døde etter pågripelsen etter et illebefinnende. Hun sier det ble forsøkt gjenoppliving på stedet.

Hun ville ikke si noe om dødsårsaken på en pressekonferanse natt til torsdag.

Avisen Global News meldte tidligere at Sanderson er død etter selvpåførte skader. Det er altså ikke noe politiet har bekreftet.

AP skriver at politiet rykket ut etter meldinger om en stjålet bil som ble kjørt av en mann bevæpnet med kniv. En kilde sier til nyhetsbyåret at bilen ble presset ut av veien.

MASSIV JAKT: Bilde fra veien utenfor Rosthern i Saskatchewan hvor Myles Sanderson ble pågrepet.

Sandersons død vil bli etterforsket, bekrefter Kanadisk politi.

Allmennkringkasteren CBC har snakket med en mann som sier Sanderson brøt seg inn på eiendommen til hans mor, 30 kilometer nord for tettstedet Wakaw og stjal en bil. Dette skal ha skjedd bare to timer før Sanderson ble pågrepet.

Siktet bror er død

Ti personer er drept og 15 skadet etter en masseknivstikking i Canada søndag morgen.

Den andre antatte gjerninsmannen og Myles’ bror, Damien Sanderson, ble funnet død etter drapene. Politiet mener han ble drept av broren Myles.

En snau time før pågripelsen av Myles Sanderson ble folk bedt om å gå i dekning etter en mann med kniv ble observert i området rundt Wakaw.

Det har pågått en massiv jakt etter Sanderson i tre provinser i Canada.

Politiet skriver på Twitter at det ikke lenger er fare for publikum i forbindelse med denne saken.

Tidligere onsdag ba foreldrene til Sanderson-brødrene den gjenlevende sønnen om å overgi seg.

– Jeg vil si unnskyld for sønnene mine, for sønnen min. Vi kjenner ikke hele historien, men jeg vil beklage til alle som er påvirket av denne forferdelige saken, sa moren til den kanadiske TV-stasjonen CBC.

Kanadiske politimyndigheter vil nå gjennomgå hvorfor Myles Sanderson ble sluppet ut tidligere fra fengsel mens han sonet en dom på fire år for flere tilfeller av vold, skriver BBC.

Knivangrepene fant sted i Saskatchewan, i James Smith Cree Nation, et reservat for flere grupper kanadiske urbefolkninger, tidlig søndag morgen, norsk tid.