ALDER: President Joe Biden fyller 80 år i november.

Biden sier det gjenstår å se om han stiller til gjenvalg

USAs president Joe Biden sier at han ennå ikke har bestemt seg for om han stiller til gjenvalg som president i 2024.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Presidenten, som blir 80 år i november, har hele tiden påpekt at han har en intensjon om gjenvalg, men sier nå i et intervju med 60 Minutes på CBS at det gjenstår å se.

– Det er alt for tidlig å ta den typen avgjørelser. Jeg har stor respekt for skjebnen. Så det jeg fokuserer på nå er å gjøre jobben min, sier Biden.

– Du sier det er for tidlig. Betyr det at du selv ikke har bestemt deg, spør programlederen.

– Intensjonen min er å stille igjen. Men det er bare en intensjon. Er det en fastbestemt beslutning om jeg stiller på nytt? Det gjenstår å se, sier Biden.

Han lover samtidig å komme med et svar innen det han kaller «fornuftige tidsrammer».

Dårlige meningsmålinger

Biden fortsetter å score lavt på meningsmålinger. Ifølge nettstedet FiveThirtyEight, som måler gjennomsnittet av amerikanske målinger, mener under 43 prosent av amerikanerne at han gjør en god jobb.

Likevel har populariteten vokst noe blant unge amerikanere, etter at Biden i august la frem en plan for å slette deler av studentenes gjeld.

Republikanernes seier ved endring av abortrettighetene i «Roe»-avgjørelsen ser også ut til å ha skapt vind i seilene for det demokratiske partiet før mellomvalget i november.

Hvor er Kamala Harris?

Dersom Biden ikke skulle stille på nytt om to år, er det store spørsmålet hvem som kan bli hans etterfølger.

Kamala Harris ble hyllet som historisk da hun ble visepresident etter valget i 2020, men etter to år mener flere hun har blitt usynlig i rollen.

Harris ble lagt merke til som tidligere statsadvokat, kongresskvinne og som hard i debatter mot både motstandere og Biden selv. Men har etter hun ble visepresident skapt flere negative overskrifter i mediene.

Som da kilder gikk ut i Washington Post og fortalte om misnøye innad i staben.

Harris er likevel, som hun var da hun inntok setet, fremdeles favoritt til å ta over, dersom Biden skulle gi seg.

Trumps antydninger

Selv om Trump er godt i gang med egne folkemøter i flere delstater, for å mobilisere republikanske velgere før mellomvalget, har det heller ikke fra ekspresidenten kommet noen lovnader om å utfordre Biden i 2024.

Trump har gått langt i å antyde at han stiller som kandidat, men har aldri bekreftet dette. Heller ikke på konkrete spørsmål fra journalister.

Uansett om begge kaster seg inn i en ny presidentvalgkamp, eller om de lar være, så er det i alle fall sikkert at utfallet av mellomvalget om under 50 dager vil ha mye å si for Bidens politiske gjennomslag fremover.

Havner Demokratene i mindretall i Senatet eller Representantenes hus vil det bli vanskelig for den sittende presidenten å i det hele tatt få gjennom politikk.