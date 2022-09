GIKK VERDEN RUNDT: Dette bildet av en høygravid kvinne ble stående som et symbol på bombingen av barnesykehuset. Hun ble fraktet til et annet sykehus, men overlevde ikke. Russland hevdet det var iscenesatt.

Vil ha Putin dømt som krigsforbryter

Russlands krigføring er som en «tsunami av ødeleggelser», beskriver ukrainske Roman Avramenko. Han etterforsker krigsforbrytelser, og vil ha Vladimir Putin dømt for grusomhetene i Ukraina.

Onsdag 9. mars kom en melding som rystet verden: I byen Mariupol ble et barnesykehus rammet av dødbringende eksplosiver.

Fødende kvinner, barn og helsepersonell var blant ofrene.

Lokale myndigheter skyldte på et russisk bombeangrep.

Russland har gitt til dels motstridende forklaringer:

Først ble det hevdet at sykehuset aldri ble angrepet; så sa Russland at ukrainske soldater brukte sykehuset som base og selv var skyld i eksplosjonen; til slutt ble det hevdet at de drepte og sårede var skuespillere.

I NORGE: Roman Avramenko fra Truth Hounds under et besøk hos Helsingforskomiteen.

– Vi har etterforsket og slått fast at det trolig var en forbrytelse mot menneskeheten, sier menneskerettighetsarbeider Roman Avramenko, i den ukrainske organisasjonen Truth Hounds.

– Russland bruker en taktikk der de påfører sivile byer en «tsunami av ødeleggelser», i forkant av innrykkende tropper, utdyper han.

Truth Hounds samarbeider med blant annet norske Helsingforskomiteen, og etterforsker brudd på menneskerettigheter og mulige krigsforbrytelser i Ukraina.

Bevisførsel for de hundrevis av sakene som organisasjonen har etterforsket, lagres av Helsingforskomiteen, med tanke på en fremtidig rettsprosess.

EVAKUERT: En 13 år gammel jente med skuddskader under en undersøkelse etter å ha flyktet fra Mariupol i mars.

Håper på rettsprosess

– Vi vil ha håndfaste bevis som kan føre til fellende dommer i Ukraina. Sakene må kunne stå seg dersom de ankes inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Vi har etterforsket og dokumentert 767 tilfeller av krigsforbrytelser. Det aller viktigste beviset er vitnemål fra øyenvitner, sier Avramenko.

I tillegg har organisasjonen gått gjennom enorme mengder bilder, videoer og tekstmeldinger, og geolokalisert dem.

– Vi ønsker at Putin og hans innerste krets blir dømt for krigsforbrytelser i en form for tribunal. Selv om de ikke møter i retten, og ikke reiser til land der de kan bli pågrepet, så vil en slik dom ha en svært sterk signaleffekt.

Nå er enda en mulig krigsforbytelse kjent: Torsdag ble det gjort funn av minst 440 graver i skogen utenfor den ukrainske byen Izium.

Noen av likene bar preg av tortur, ifølge ukrainske myndigheter.

KRATER: Dette bildet skal vise krateret i bakgården på barnesykehuset i Mariupol.

Truth Hounds uttaler til VG at de skal delta i etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Izium og andre områder som nylig er frigjort.

Frem til nå har angrepet på sykehuset i Mariupol vært ett av de viktigste tilfellene å etterforske:

Truth Hounds målte størrelsen på krateret i bakgården på barnesykehuset i Mariupol. Det viste at bomben hadde minst 500 kilo med eksplosiver. De så på vinkelen og formen til krateret, som samsvarte med at bomben var sluppet fra et fly.

Ingenting tydet på at sykehuset ble brukt av ukrainske soldater.

– Russland hevdet at den ukrainske Azov-brigaden brukte sykehuset som skjold. Men det var i så fall et annet sykehus, som lå øst for elven Dnipro, og som lenge hadde vært evakuert, sier Avramenko.

– Det betyr at det er to mulige forklaringer: Enten er det et tilfelle av kriminell uaktsomhet, der man bombet feil sykehus. Ellers er det en form for terrorbombing av et sivilt mål. At sykehuset var fullt av kvinner i fødsel og barsel, og nyfødte barn, er uansett hevet over all tvil.

Innenriksdepartement Anton Gerasjenko har på Telegram delt det som skal være bilder fra massegraven i Izium. VG har ikke kunnet selvstendig verifisere bildene.

1 / 3 MASSEGRAV: Det ble funnet 440 graver i den frigjorte byen Izium, hevder ukrainske myndigheter. forrige neste fullskjerm MASSEGRAV: Det ble funnet 440 graver i den frigjorte byen Izium, hevder ukrainske myndigheter.

Skrekkeksempelet Mariupol

SØRGENDE: Et fortvilet ektepar besøker en av de nye gravstedene som ble opprettet i utkanten av Mariupol under russernes fremrykking.

I den russiske krigsmaskinens brutale fremferd mot det såkalte «brødrefolket» i Ukraina, er Mariupols skjebne blitt stående som et grotesk eksempel. Angrepet på sykehuset er ett av flere tilfeller:

Antallet omkomne i havnebyen var så høyt at likene ble lagt i massegraver. Overgrepene ble dokumentert av ukrainske fotografer på jobb for det amerikanske nyhetsbyrået AP.

– Mariupol er det vondeste såret på Ukrainas kropp, sier Avramenko.

Før invasjonen var motstandsviljen høy og den ukrainske hæren sterkt til stede, forklarer menneskerettighetsaktivisten.

– Når Russland merker at de møter motstand, så kriger de uten å ta hensyn til sivile liv. I Mariupol angrep de med bomber, artilleri og raketter, og beskytning fra skip i Azovhavet.

Det har vært umulig å bekrefte hvor mange som mistet livet under angrepet på Mariupol i mars og april, men lokale myndigheter meldte tidlig om over 20.000 drepte. FN har anslått at det trolig er tusenvis av døde som man ikke får vite om, siden russerne bokstavelig talt har jevnet byen med jorden.

Nå melder ukrainske medier at antallet døde kan være så høyt som 87.000. Disse tallene er ikke bekreftet.

Kartet viser Mariupol, som nå er okkupert av Russland:

