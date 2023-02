LØPER FOR LIVET: Sander Sørsveen Trelvik løper vekk, etter han ble truffet av et bombeangrep i Ukraina.

Skadet norsk frivillig i Ukraina: − Løper for livet

De to norske sårede soldatene er på vei ut av Ukraina, og skal etter planen ankomme Norge tirsdag. De har vært heldige, mener ukrainsk lege.

De norske frivillige medic-ene Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen ble torsdag truffet av et bombeangrep i Ukraina.

En frilands-fotograf fanget bilde av en skadet Sander kun øyeblikk etter hendelsen. VG har fått tillatelse til å publisere det sterke bildet.

Sander sier til VG at han husker alt fra det øyeblikket da han løp vekk.

— Veldig spesielt å se det bildet, bare minutter etter hendelsen. Det er et prakteksempel på noen som bokstavelig talt løper for livet, sier Sander.

Han sier til VG at de er fremme på sykehuset i Lviv i vestlige Ukriana sent lørsdag kveld.

På vei til sykehus

Simon og Sander jobber sammen som medicer i Ukraina, i organisasjonen Frontline medics, som de selv har vært med å grunnlegge.

VG har også snakket med Simon, som er sammen med Sander.

– Vi er på vei ut i ambulanse nå. Sander skal på spesialsykehus for Brann/hud skader og jeg skal på et akuttsykehus, sier han.

Torsdag var de to i Bakhmut for å evakuere skadede etter russiske angrep da det smalt like ved dem.

Kampene om Bakhmut har pågått i flere måneder. Senest onsdag meldte en rådgiver til den russisk-innsatte lederen i Donetsk-regionen at Russlands styrker har omringet byen.

VG snakket med Sander fredag kveld. Da fortalte han at han har brannskader på 30–40 prosent av kroppen, begge trommehinnene er sprengt og at han har mye splinter i kroppen.

I AMBULANSEN: Her kjøres Sander Sørsveen Trelvik bort etter angrepet. STORE SKADER: Sander Sørsveen Trelvik har mye splinter i kroppen og brannskader. SKAL HJEM: Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen blir evakuert til Norge.

– Heldige

Den ukraniske legen Elena Kondratenko har jobbet i samme organisasjon med de to nordmennene, og har også kontakt med dem:

– Jeg fikk akkurat en melding fra Simon, hvor han sier at begge er OK og stabile. De er ved godt mot, sier hun.

Hun sier at de skal transporteres videre fra Lviv til Polen, og at planen er at de tar et fly fra Polen til Norge på tirsdag.

Kondratenko sier de hadde det tøft like etter angrepet - men at de har vært heldige.

– Det er heldige karer. Det kunne gått mye verre. De vil trenge behandling og antakeligvis kirurgisk behandling, men det går greit med dem.

LEGE: Den ukrainske legen Elena Kondratenko har jobbet med de to nordmennene.

Sander delte hverdagen sin som hjelpearbeider i Ukraina med VG i fjor høst – se hans videodagbok fra fronten her.

Simon har tidligere fortalt til VG at han og Sander jobbet i Bakhmut og fikk mange innkommende oppdrag.

– De bombet sivile. Det var flere skadede, sa de, opplyste han til VG.

– Da vi kom og akkurat hadde startet å behandle de skadede, bombet de igjen to ganger på samme plass. Så begynte de i området når de så vi overlevde, sier han.

Simon og Sanders bil ble tatt ut.

– Jeg satt med pasienten og de smalt rett på. Husker ikke så mye før litt etterpå. Røyk, hurtig sjekk på meg selv og de rundt. De var døde, uten tvil.

Simon forteller videre at han evakuerte Sander ut og fikk han behandlet.

– Helt jævlig. Jeg er bare glad jeg puster og lever. Flere døde, skrev Simon i en melding til VG.