OFRENE: Kaylee Goncalves (21), Ethan Chapin (20), Xana Kernodle (20) og Madison Mogen (21) ble drept for tre uker siden.

Fire studenter brutalt drept - nå bryter de overlevende tausheten

Seks unge studenter befant seg i huset i Idaho i USA. Fire av dem ble drept. Nå minnes de to overlevende sine venner.

Tre uker har gått siden de brutale knivdrapene på de fire universitetsstudentene Madison Mogen (21), Kaylee Goncalves (21), Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20) i småbyen Moscow i Idaho.

Fortsatt er ingen siktet for drapene - til tross for at politiet først gikk ut og sa at det var et målrettet angrep.

I mellomtiden vokser frustrasjonen og fortvilelsen hos familien til de drepte studentene.

– Vi får ingen hvile før noen blir straffet for dette, sier Steve Goncalves, faren til Kaylee til Fox.

– Jeg unner ingen å oppleve det jeg og min familie har opplevd.

ÅSTED: Politiet mener gjerningspersonen tok seg inn i huset midt på natten og drepte fire av beboerne.

Det var fem jenter som leide den store eneboligen sammen, og som alle gikk på det lokale universitetet.

I tredje etasje lå bestevenninnene Madison og Kaylee. Ifølge politiet skal de ha blitt knivstukket mens de sov.

I annen etasje lå Xana - og kjæresten Ethan som var på overnattingsbesøk. De to ble også funnet drept på soverommet, men politiet opplyser at de hadde forsvarsskader.

I første etasje lå de to overlevende jentene, Dylan og Bethany og sov.

Politiet mistenker at gjerningspersonen eller -personene har tatt seg inn en glassdør i husets annen etasje ved 03-tiden på natten.

Ingen oppdaget hva som hadde skjedd før de to sto opp ved 11-tiden neste dag.

Denne helgen ga de to overlevende beboerne for første gang en uttalelse etter de brutale drapene. En studentpastor leste opp brevene under en minnestund i helgen. Bethany og Dylan hilste til sine døde venner og takket dem for vennskapet:

– Til Xana og Ethan, dere var to bestevenner og perfekte sammen. Dere pleide å se på hverandre med så mye kjærlighet og alle visste at dere var en perfekt duo. Xana var sterk og glad og festens midtpunkt, og jeg er så heldig som fikk oppleve å ha henne som en av mine beste venner, skriver Dylan.

– Ethan var morsom og smart og jeg kunne se hvor høyt han elsket Xana.

– Maddy og Kaylee, den uadskillige duoen. Dere var som to ekstramødre for meg. Dere lærte meg å bli en ansvarlig voksen og leve et lykkelig liv. Dere lærte meg å nyte livet og utnytte hvert øyeblikk.

Bethany skriver blant annet:

– Madison, du pleide alltid å fortelle meg at alt skjer av en grunn. Men jeg sliter virkelig med å finne en grunn for dette.

– Alt jeg drømmer om er å kunne gi dere en klem til.

SORG: Mange studenter har flyttet vekk fra den lille studentbyen Moscow og sier de ikke tør komme tilbake før gjerningsmannen er tatt.

De første dagene etter at studentene ble funnet betegnet politiet angrepet som «målrettet».

– Vi mener bestemt at angrepet er målrettet, men vi har ikke konkludert med om det var huset eller de som bodde der som var målet for angrepet, sier en talsperson for CBS.

Politiet opplyser søndag at de har mottatt over 7000 tips i saken, skriver CNN.