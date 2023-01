TO-SPANN: Anna Filimonova og Aleksej Ponomarev er henholdsvis ukrainer og russer – men det hindrer dem ikke fra å jobbe sammen.

Ukrainsk-russisk samarbeid: Podkast mot Putin-regime

Ukrainske Anna Filimonova (34) innrømmer at hun «hater» russiske soldater. Og Vladimir Putin. Likevel lager hun podkast med en russer.

Russeren er Aleksej Ponomarev (39). Podcasten heter «Kavatsjaj», som er en sammensetning av det ukrainske ordet for «kaffe» og det russiske og ukrainske for «te».

Filimonova sitter til daglig i Kyiv; Ponomarev i Georgias hovedstad Tbilisi, etter at han måtte flykte fra Moskva. Innimellom møtes de. VG treffer dem på et seminar i regi av Stiftelsen Fritt Ord i Oslo.

– Vi prøver å ikke være dømmende. Noen ganger er det vanskelig for meg. Selvfølgelig føler jeg mye hat. Men jeg prøver å undertrykke det, sier den vevre kvinnen.

Hun kommer opprinnelig fra Odesa, mens Ponomarev kommer fra Moskva.

– Hva er målet med podkasten?

– Jeg vil at russerne skal høre en annen oppfatning. Vår oppgave er å samle så mye informasjon om russiske forbrytelser som mulig. Ikke bare fordi det er viktig nå, men også for fremtidige generasjoner. Unge tyskere er ikke ansvarlig for nazistene, men de er ansvarlige for å bevare minnet, mener Anna Filimonova.

KRIGSHERREN: Vladimir Putin fotografert under et videomøte som han holdt fra sin residens Novo-Ogaryovo utenfor Moskva sist torsdag.

– Men krigen har bred støtte i Russland?

– Ja, 80 prosent av russerne støtter krigen, men de 20 prosent som er imot er også veldig mange. Jeg føler at det er en viktig jobb vi gjør.

De to var i Oslo den sammen uke som Fredsprisen deles ut, og Ponomarev minnet om den viktige jobben som en av prismottagerne, Memorial, har gjort for å samle bevis om forbrytelsene i Sovjet-tiden.

– Min oldefar ble skutt i Stalin-tiden. Memorial har gjort en enestående jobb med å samle dokumentasjon om det som skjedde i Sovjet. Vi har et ansvar for å samle den informasjonen som er mulig nå, sier han.

– Føler du selv ansvar for krigen?

– Jeg ble sjokkert da krigen startet. Ingen var forberedt på det. Jeg forsto at jeg måtte dekke det på min måte, på en måte som jeg syntes var riktig. Jeg er takknemlig for at Anna ville gjøre det sammen med meg.

TILFLUKT: Beboere i Kyiv søker beskyttelse i metrostasjonen under et russisk droneangrep fredag.

Anna Filimonova forklarer hvorfor det er greit for henne å jobbe sammen med en russer:

– Utenfra ser det sikkert vanskelig ut, men jeg var klar over Aleksejs bakgrunn og meninger da vi begynte å lage podkasten sammen. Han har aldri jobbet for de Kreml-styrte mediene. Det var viktig for meg. Derfor ville jeg snakke med ham.

– Dessuten: Jeg kjenner mange ukrainske separatister. Og heller ikke alle russere er onde. I podkasten er vi ekstremt nøye med å være korrekte og opptre etisk riktig. Vi gir ukrainere en mulighet til å fortelle hva de opplever. Bare én gang har vi hatt trøbbel med det. En korrespondent skulle dekke den første rettssaken mot en russisk soldat som hadde drept en ukrainsk sivil. Hun ville ikke snakke med meg, fordi jeg er ukrainsk, sier Anna Filimonova.

Hun understreker:

– Jeg hater ikke russere, men jeg hater russiske soldater. Og jeg hater Putin.

– Hatet du russere før «små grønne menn» gikk inn i Ukraina i 2014?

– Nei! Jeg var klar over at Russland ikke var en vennligstilt stat til Ukraina, derfor kom ikke annekteringen av Krim så overraskende. Men jeg hatet ikke russere. Jeg følte ikke noe spesielt. De var naboer.

FULL FYR: En lokal beboer forlater hjemmet sitt etter et russisk angrep mot Bakhmut den 7. desember.

Vi spør om Ponomarev om motstanden mot krigen blant russerne:

– Foreløpig ser du den nesten bare på doveggene. En del har flyktet fra Russland, men mange har ikke muligheten til det. Nå er det bare en stille protest. Mange er tause og redde.

– Vil Putin-regimet falle som følge av motgangen i krigen?

– Jeg er optimist, jeg tror regimet vil falle, sier Anna Filimonova.

– Hvordan?

– Fordi noen mennesker rundt Putin vil bytte han ut. Jeg vet at en i et sivilisert samfunn skal vente på en rettssak, men personlig håper jeg at han vil oppleve det samme som Gaddafi - og sikter til at den libyske lederen ble drept av opprørere i 2011.

ØVELSE: Vladimir Putin på besøk på et militærbase i Rjazan-området, der de forbereder soldater på å krige i Ukraina. T.v. forsvarsminister Sergej Sjojgu, til høyre nestkommanderende for luftstridskreftene, Anarolij Kontsevoj.

– Hvorfor er Putin så redd revolusjoner?

– Fordi russiske revolusjoner historisk sett er meningsløse og nådeløse, sier Aleksej Ponomarev.

– De er ekstremt voldelige, og mange mennesker mister livet, fortsetter han og sikter til både Pugatsjov-opprøret under Katarina den store og kommunistrevolusjonen i 1917.

– Vi skal også huske på at Putin er KGB-er. Han var i Tyskland under murens fall i 1989. Han husker frykten fra den gang. De var redde for hva som kom til å skje med dem da muren falt. De var redd for menneskemengden. Putin vil at det skal være «orden».

Anna Filimonova tar ordet igjen:

– Putin er kynisk. Han er ikke en ekte kristen. Han tror på sin store rolle i russisk historie, som Peter I, Ivan den grusomme – store menn som endret historien. Han bør huske Gaddafis skjebne.