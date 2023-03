ADVARER: Det hvite hus’ pressetalsperson John Kirby kommenterer møtet mellom Xi og Putin under en pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

– Bekymret for at Kina gjentar forslaget om våpenhvile

I Kinas fredsplan for krigen i Ukraina foreslår de våpenhvile mellom partene. USA frykter det vil medføre at russiske styrker blir værende i Ukraina.

Mandag møttes Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin til en uformell lunsj i Moskva.

Før møtet sa Putin at han ønsker å diskutere Kinas 12-punktsplan for fred i Ukraina med sin kinesiske motpart.

– Vi er alltid åpen for en forhandlingsprosess, sier Putin.

Planen ber blant annet om våpenhvile og at det tas initiativ til fredssamtaler.

PARTNERE: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin idet de ankommer Kreml mandag.

Mens møtet fortsatt pågikk holdt Det hvite hus pressekonferanse.

Pressetalsperson John Kirby, ga uttrykk for bekymring på amerikansk hold for at Xi Jinping skulle gjenta forslaget om våpenhvile i samtalene.

Ber om full tilbaketrekning

Kirby oppfordret Xi til å argumentere for at Russland skulle trekke styrkene sine ut av Ukraina.

– Vi er bekymret for at Kina i stedet gjentar forslaget om våpenhvile, som etterlater russiske styrker inne på Ukrainas suverene territorium, sier Kirby ifølge Reuters.

KREVER MER: John Kirby, pressetalsperson i Det hvite hus.

Første punkt i Kinas fredsplan går på at alle lands territorielle suverenitet skal respekteres.

Det står derimot ikke spesifikt at russiske styrker skal trekke seg ut av Ukraina.

– Forslag om våpenhvile som ikke inkluderer uttrekningen av russiske styrker vil i praksis være å godkjenne den russiske okkupasjonen, sier Kirby.

Han argumenterer for at en våpenhvile vil gi Putins styrker mulighet til å hvile og reorganisere seg, og angripe igjen på et mer gunstig tidspunkt.

Hyllet hverandre

Kinas president Xi Jinping fikk en svært vennlig mottagelse fra Russlands president Putin mandag.

Putin hyllet Xi for å arbeide for «udelt trygghet for alle land», ifølge BBC.

Xi returnerte vennlighetene til Putin slik:

– Under ditt sterke lederskap har Russland gjort store steg i dets fremgangsrike utvikling. Jeg er sikker på at det russiske folk fortsette å gi deg deres trofaste støtte.

FANT TONEN: De to presidentene var rause med lovordene om hverandres lederskap.

Tirsdag møtes de to statslederne til forhandlinger som ifølge Kreml skal resultere i en undertegnelsen av «en rekke» bilaterale avtaler.

Professor i Russland-studier ved UiO, Geir Flikke, uttalte til VG tidligere mandag at han har liten tro på Kinas fredsplan.

– Det er Ukraina som er blitt angrepet, og som må legge premissene for hva en fredsavtale skal innebære, sier Flikke.