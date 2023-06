Snart tomme for oksygen på Titanic-ubåten: − Ikke som å skru av en bryter

Tiden er i ferd med å renne ut for passasjerene om bord på ubåten «Titan», ifølge estimater fra USAs kystvakt.

– Dette er jo et skrekkscenario av en annen verden. Tiden begynner å bli knapp, sier ekspert på ubemannet teknologi og NTNU-professor, Asgeir Sørensen til VG.

USAs kystvakt har estimert at ubåten vil gå tom for oksygen klokken 13.08 norsk tid, torsdag ettermiddag.

Dermed er redningsoperasjonen nå et kappløp mot klokken.

Info Dette vet vi Ekspedisjonen er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter, eller 12.500 fot, under havet.

Ubåten Titan dykket søndag 13.30 norsk tid mot vraket, men mistet klokken 15.47 kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er enda ikke kjent.

– Håpet er dessverre i ferd med å svinne hen, og tiden blir knappere og knappere. Håpet var opprinnelig at ubåten hadde steget opp til vannoverflaten, men det ser det ikke ut til at den har klart.

Ken LeDez er trykkammerekspert og lege ved Memorial University i Newfoundland. Til BBC sier han at det er flere faktorer som spiller inn i hvor lenge oksygenet på ubåten vil vare.

– Det er ikke som å skru av en bryter, men heller som å bestige et fjell. Når temperaturen faller og forbrenningen går ned, påvirker det hvor raskt du bestiger fjellet, sier han.

Info Dette er ubåten Titan submersible Ubåten er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn.

Kan dykke ned til 4000 meter. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et morskip på overflaten. Kilde: NTB Vis mer

Flere teorier

En av teoriene Sørensen trekker frem er at ubåten kan ha fått en kollaps i strukturen, og at det har trengt inn vann. I så fall har de som var om bord dødd momentant.

Eksperter VG har snakket med tidligere har blant annet løftet muligheten for at ubåten har satt seg fast eller fått veien blokkert.

Det har de siste dagene pågått en storstilt, internasjonal leteaksjon etter den forsvunne ubåten. Om bord er det fem personer:

Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende.

Flere tragedier til sjøs

Den savnede ubåten, og de velstående passasjerene om bord, har ifølge Sørensen fått uproporsjonalt mye medieoppmerksomhet.

Onsdag 14. juni forliste en tråler med flere hundre mennesker fra blant annet Syria og Pakistan utenfor Hellas.

I alt er 81 personer bekreftet døde etter forliset.

– Nylig druknet mange mennesker i vår egen bakgård, og det har på langt nær fått samme fokus som dette. Det er også en refleksjon å ta med seg.

– Det skjer grusomme ting i verden som ikke har fått den samme oppmerksomheten. Man kan bli litt lamslått av det, sier Sørensen.

Han omtaler den savnede ubåten som et drama som utspiller seg sekund for sekund, og forstår derfor at hendelsen har fått «voldsom oppmerksomhet i verden».

– Vi kan bare se for oss den skrekken som må komme når du oppdager at du er fanget inne i en sardinboks. Det er forferdelig å tenke på hva de må oppleve om de fortsatt er i live.

