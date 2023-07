FØLELSESLADET: Yusef Salaam i et intervju med nyhetsbyrået AP onsdag.

Ble feilaktig dømt og fengslet i syv år – vant lokalvalg i New York

Yusef Salaam var en del av «Central Park Five» – gjengen på fem unge gutter som ble dømt for å ha overfalt og voldtatt en kvinnelig jogger i New York City i 1989.

– Harlem er stedet som ga meg en ny sjanse, sa han til velgerne tirsdag kveld.

Onsdag skriver nyhetsbyrået AP at den demokratiske lokalpolitikeren har sikret seg et sete i byrådet i New York, der han representerer Harlem.

Som tenåringer ble Salaam og hans fire kamerater utsatt for et av USAs mest kjente justismord. Skjebnen deres ble for alvor kjent for verden gjennom Netflix-serien «When They See Us» i 2019.

De fem unge guttene – alle svarte eller med latinamerikansk bakgrunn – ble i 1989 pågrepet og anklaget for å ha voldtatt en hvit, kvinnelig jogger i parken Central Park i New York City.

Overfallet skapte store overskrifter i USA, og politiet knyttet raskt tenåringsgjengen, som skal ha pleid å henge i parken og true og trakassere folk, til det brutale overfallet.

Kvinnen ble ifølge Innocence Project funnet bevisstløs, og da hun etter 12 dager i koma våknet, hadde hun ingen minner om angrepet.

Gjengen, som ble kjent som «Central Park Five», var mellom 14 og 16 år gamle da de ble pågrepet, og alle tilsto å ha vært med på den brutale voldtekten.

Guttene ble dømt til mellom 7 og 13 år i fengsel.

CENTRAL PARK FIVE: Fra øverst til venstre: Korey Wise, Antron McCray, Kevin Richardson. Fra bunnen til venste: Raymond Santana og Yusef Salaam.

Derfor ble de frikjent

Senere fortalte flere av de dømte at de ble presset til å komme med tilståelsene.

I 2001 tilsto Matias Reyes, en draps- og voldtektsmann, å ha stått bak voldtekten i Central Park – og han sa at han utførte den alene. DNA-analyser knyttet ham også til angrepet på den kvinnelige joggeren, skriver flere amerikanske medier.

I 2002 ble alle de fem tenåringene frikjent. Yusef Salaam satt nesten syv år i fengsel. En annen av de dømte, Korey Wise, satt fengslet i over 13 år.

Les mer om saken på VG+: Justismordene som ryster USA

– Du vil alltid bli dømt utfra hudfargen din, og ikke karakteren din. Loven sier at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men i våre lokalsamfunn blir du sett på som skyldig, og systemet fortsetter bare å rulle, sier Yusef Salaam i et intervju med CBS News onsdag.

FRIKJENT; Yusef Salaam sammen med to av de andre dømte fra «Central Park Five»: Raymond Santana Jr. (i midten) og Kevin Richardson (t.h.). Bildet er tatt i 2022, under en seremoni der en av inngangene til Central Park ble omdømt til «De frikjentes port».

Salaam flyttet til delstaten Georgia etter at han ble løslatt, og startet der en karriere som skribent og forkjemper for rettsreform, skriver Al Jazeera.

– Presset til livets ytterpunkter

I desember flyttet han hjem igjen til New York for å lansere seg selv som kandidat til byrådet.

– Å ha stemmen til en person som har blitt presset til livets ytterpunkter, noen som faktisk har vært en av dem som har blitt «meldt ut» av samfunnet, nå har denne personen endelig en plass ved bordet, sier Salaam til AP.

For mange i nabolaget hans er han selve symbolet på urettferdigheten mange svarte i USA opplever i rettssystemet, skriver nyhetsbyrået.

– Han kommer fra nabolaget, og han ble dømt før han fikk orden på livet, sier velgeren Carnation France til nyhetsbyrået.

I 2019 vakte det oppsikt da daværende president Donald Trump nektet å beklage for å ha bidratt til forhåndsdømming av de unge guttene.

I 1989, før dommen, betalte Trump for avisannonser der han i kjølvannet av saken krevde gjeninnføring av dødsstraff i delstaten New York. De samme tingene gjentok han blant annet i et TV-intervju med CNN samme år.

Les kommentaren: Voldtektssaken som skapte Trump