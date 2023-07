HOUSTON: Rudy Farias' tanter, fra venstre: Sylvia Sanchez Lopez, Pauline Sanchez og Michelle Sanchez snakker utenfor Houston-politiets hovedkvarter etter at politietterforsker Troy Finner ga en oppdatering om Farias-saken torsdag.

Texas-mann var savnet i 8 år – bodde med moren hele tiden

Forrige uke ble Rudy Farias funnet. Nå slår familiemedlemmer alarm – og mener moren har holdt sønnen skjult og lurt alle trill rundt.

Kortversjonen Rudy Farias, som forsvant som 17-åring i 2015, ble funnet levende i Houston forrige uke.

Farias ble meldt savnet, men politiet fant ut at han kom hjem dagen etter hans forsvinning og har bodd med moren siden.

Flere vitner bekrefter å ha sett Farias gjennom årene, men moren hans insisterte på at han var en nevø.

Familiemedlemmer, spesielt stetante Pauline Sanchez Rodriguez, har stilt spørsmål ved situasjonen og hevder at Farias virket redd for å snakke på grunn av morens manipulerende atferd.

Farias bor fortsatt hos moren etter eget ønske. Vis mer

– Alt kommer for en dag. Jeg visste det i hjertet mitt. Du har fem sanser. Jeg har en sjette sans, sa stetante Pauline Sanchez Rodriguez, til den lokale TV-kanalen KPRC-TV.

Rudy Farias skapte overskrifter verden rundt i helgen da han ble funnet levende i Houston.

Den utrolige historien startet i mars 2015, da han som 17-åring ble meldt savnet av moren da han ikke kom tilbake fra en luftetur med hundene.

En storstilt aksjon ble satt i gang for å finne ham.

SAVNET: Politiet har flere ganger etterlyst Rudy Farias. Nå er han funnet, selv om han egentlig ikke var borte.

Åtte år gikk, og lettelsen var stor da han forrige uke ble funnet sovende utenfor en kirke i Houston, Texas.

Men den nye vendingen er ganske så dyster. For på onsdag sa politiet at de etter samtaler med ham, fant ut at han faktisk kom hjem dagen etter at han ble meldt savnet.

Tenåringen, som nå har blitt 25 år gammel, ble ifølge politiet sett av mange mennesker som kom og gikk fra huset gjennom årene. Men moren hans, Janie Santana, skal ha bortforklart dette med at han var en nevø.

– Farias var ikke savnet i de åtte årene. Faktisk ga både Rudys mor og Rudy selv falske navn når de snakket med ulike politibetjenter som ringte på døren, sa Christopher Zamora fra Houston-politiet, og fortsetter:

– Moren, Janie, fortsatte å lure politiet ved å stå fast på at Rudy fortsatt var savnet.

TRAGISK: Houston-politisjef Troy Finner snakker med pressen på torsdag om den oppsiktsvekkende saken.

Han skal ha hatt flere blåmerker, brannskader og skraper på kroppen da han ble funnet.

Houston-politisjef Troy Finner vil ikke svare på spørsmål om den psykiske tilstanden til Farias eller moren hans og sa at politiet var «helt i begynnelsen» av å etterforske hva som skjedde.

EMOSJONELT: Slektning Pauline Sanchez Rodriguez snakket med medier utenfor politihuset i Houston, Texas, på torsdag. Hun mener at moren har prøvd å holde stenevøen borte fra henne og resten av familien i alle disse årene.

Pauline Sanchez Rodriguez, som altså er stesøster til moren til Farias, hevder at alle Farias' tanter hadde et nært forhold til ham, men han virket redd for å snakke.

– Han var redd fordi moren hans manipulerte ham og hindret ham i å tilbringe tid med oss, snakke med oss, sosialisere med søskenbarna hans. Og det er feil, sa hun til lokalmedier.

TANTE: Sylvia Sanchez Lopez viser et bilde på en mobiltelefon. Hun sier Houston-politiet sendte henne i en tekstmelding som angivelig viser Farias.

Farias er nå hjemme hos moren sin, etter eget ønske, opplyste politiet torsdag.

Foreløpig er ingen siktet i saken.

