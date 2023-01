FÅR SLIKE I MARS: Frankrike sender AMX-10 RC-panservogner til Ukraina.

Våpenkappløp i Ukraina-krigen

Russland ruster opp med missiler og raketter, mens Ukraina får flere panservogner. Begge deler betyr enda hardere kampe fremover.

I forrige uke ble det klart at Ukraina ville få franske panservogner, og tyske og amerikanske stormpanservogner.

Dersom landet skal klare å vinne tilbake områder som Russland i dag okkuperer, så vil det måtte styrke sine pansrede divisjoner.

Det var med et effektivt lynangrep med dets best utstyrte panservogner at Ukraina overraskende drev russiske soldater på flukt og vant tilbake Kharkiv i høst.

Men Ukraina ber innstendig om sterkere våpen: Helst stridsvogner og langtrekkende missiler.

BAKGRUNN: Dette er våpnene som kan endre krigen

ØNSKEDRØMMEN: Amerikanske Abrams stridsvogner, under trening i Polen i august.

Frankrike satser på å forsyne Ukraina med AMX-10 RC-panservogner innen mars, sier landets forsvarsminister Sébastien Lecornu i en uttalelse fredag.

Franskmennenes lovnad om panservogner markerer et betydelig steg opp i vestlig støtte til Ukraina og kan bidra til å få andre Nato-land, særlig Tyskland, til å følge etter, skriver Sky News.

AMX-10 RC kalles ofte en «stridsvogn-jeger», og er bygd for å være raske og mobile.

Forskjellen på de franske pansrede kampvognene og reelle stridsvogner er noe forenklet størrelsen på kanonene, og at de franske vognene går på hjul, ikke belter. Se bildene under:

1 / 2 UKRAINA FÅR DETTE: Franske panservogner av typen AMX 10 RC. De omtales som «stridsvognjegere», men er mye lettere våpen enn stridsvogner. ... MEN IKKE DETTE: Tyske stridsvogner av typen Leopard 2A4, som den tsjekkiske hæren har. forrige neste fullskjerm UKRAINA FÅR DETTE: Franske panservogner av typen AMX 10 RC. De omtales som «stridsvognjegere», men er mye lettere våpen enn stridsvogner.

USA har i tillegg lovet Bradley stormpanservogner, som er lett pansret, bevæpnet og kan frakte rundt 10 soldater. Tyskland har love å sende Marder stormpanservogner.

Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge etterspurt de tyskproduserte Leopard II-stridsvognene, eller amerikanske Abrams stridsvogner.

– De pansrede kjøretøyene Ukraina nå får har mye ildkraft og kan bevege seg hurtig. Totalt blir det rundt 130 stykker. Om disse kommer mens det er frost i bakken, så vil det øke Ukrainas mulighet til offensive operasjoner, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole til VG.

EKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole.

– Spørsmålet er når stridsvognene kommer. Flere land har vist vilje til å vurdere det. Det letteste for Ukraina vil være Leopard II-stridsvogner, siden flere land har disse, og man da får ett system å forholde seg til. Men det ser ut til at britene har kommet lengst i sin vurdering, utdyper han.

Tidligere denne uken avslørte Sky News at Storbritannia for første gang vurderer å sende Challenger 2-stridsvogner til Ukraina.

Polen, Finland og Litauen har også sagt seg villig til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, men «innenfor rammen av en internasjonal koalisjon».

FORSKJELLEN: Tre Bradley stormpanservogner i forgrunn, og tre Abrams stridsvogner i bakgrunnen, på et bilde fra en amerikansk øvelse i Ukrainas naboland Georgia, i 2016.

I tillegg til at de to landene kriger mot hverandre langs de forskjellige frontlinjene i Ukraina, fortsetter Russland å angripe mål langt bak frontlinjene med raketter og droner.

Flesteparten av de russiske rakettene blir skutt ned av Ukrainas luftvernsystemer.

Det er et kappløp mellom Ukrainas tilgang på luftvernraketter og Russlands evne til å etterforsyne styrkene med angrepsraketter, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen, til NTB.

En russisk rakett fyres av mot mål i Ukraina fra et russisk krigsskip i oktober.

– Akkurat nå ser Russlands måte å fortsette angrepene på ut til å være å bruke en større andel mindre egnede missiler og iranske enveisdroner, sier Haga til NTB.

– Hensikten er å opprettholde presset på det ukrainske samfunnet og sannsynligvis også å forsøke å utmatte det ukrainske luftvernet, ved å tvinge det til å forbruke ammunisjon og til å slite ut materiell, sier han.

– Dersom russerne oppfatter at videre angrep på kraftinfrastruktur ikke lenger gir noen økt effekt, kan vi antakelig se en dreining mot annen sivil infrastruktur, sier Haga.

Biler i brann i Kherson etter et russisk rakettangrep julaften. Det er jevnlige rakettangrep mot byene ved frontlinjen, men angrepene rettes også mot byer som Kyiv.

Haga sier at ukrainerne har vist økende evne til å forsvare seg mot russiske rakettangrep.

– Det skyldes nok at ukrainerne har lært og tilpasset seg, at russerne skyter relativt færre av de mest avanserte missilene, og at Ukraina har fått tilført vestlige luftvernsystemer, sier han.

Det er her kappløpet kommer inn. Ukraina har blant annet fått det norske luftvernsystemet Nasams.

Nasams-systemet på Festningsplassen i Oslo i 2016. Dette norskutviklede systemet har Ukraina fått. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Når en luftvernrakett er skutt, er den oppbrukt. Ukraina er avhengig av påfyll av raketter for å møte neste angrepsbølge, sier Haga.

Han advarer mot at russiske kamp- og bombefly kan fly lenger inn over ukrainsk luftrom – og dermed angripe flere mål – hvis Ukrainas luftvern blir utmattet.

– I motsetning til russiske raketter som stort sett bare er brukbare mot stillestående mål, kan de også angripe mer bevegelige mål, som for eksempel forsyningskolonner. Det vil være svært farlig for ukrainerne, sier han.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det i en bildetekst at Georgia var et naboland til Ukraina. Det skulle stå «naboland til Russland». Feilen ble rettet fredag 13. januar 2023 kl. 20.54.