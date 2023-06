Ble erklært død – våknet i sin egen begravelse

En likvake i Ecuador tok en uventet vending da hovedpersonen selv begynte å lage lyder fra innsiden av kisten.

Kortversjonen En 76 år gammel kvinne i Ecuador våknet til live i kisten under sin egen likvake.

Kvinnen ble erklært død av lege samme dag på et sykehus.

Flere timer inn i likvaken hørte de bankelyder fra kisten og oppdaget at kvinnen fortsatt pustet.

Kvinnen ble hastet tilbake til sykehuset i alvorlig tilstand.

Helsemyndighetene i Ecuador etterforsker saken og gjennomgår sykehusets rutiner for utstedelse av dødsattester.

Dette er ikke første tilfellet der noen våkner fra innsiden av en kiste. Vis mer

For de sørgende slektningene av en 76 år gammel kvinne ble det en sjokkerende avslutning på det de trodde var en alminnelig begravelse.

Men flere timer inn i likvaken likvaken En likvake er en gammel skikk der man våker over de døde før de begraves. Formålet er å beskytte den avdøde mot onde ånder. kom det plutselig bankelyder fra innsiden av kisten. Det viste seg at Montoya var i ferd med å bli levende begravd.

– Det skremte oss alle, fortalte sønnen Gilberto til AP.

76-åringen ble innlagt på akuttavdelingen på et sykehus i byen Babahoyo i Ecuador sist fredag, etter et mulig slag og hjerte-lunge-stans.

– Pustet tungt

Etter flere forsøk på gjenopplivning, ble hun erklært død av en lege. Familien brakte henne deretter til et begravelsesbyrå for å holde en likvake.

– Vi var rundt 20 personer der. Etter omtrent fem timer begynte kisten å lage lyder. Moren min var pakket inn i laken og slo i kisten, og da vi så nærmere kunne vi se at hun pustet tungt, sier Gilberto.

En video fra hendelsen viser at kvinnen blir hjulpet ut av kisten og lagt på en båre.

Ifølge sønnen førte morens hjertestans til et tilfelle av katalepsi – en transelignende tilstand med stivhet i musklene som gjør at kroppsfunksjonene reduseres.

Da hun våknet opp igjen på innsiden av kisten, ble hun hastet tilbake til sykehuset. Tilstanden er ifølge sønnen fortsatt alvorlig.

Mens AP skriver at legene har gitt 76-åringen dårlige prognoser, sier Barbera at han fortsatt har håp, ifølge New York Post.

– Legen klemte hånden hennes, og hun reagerte. De forteller meg at dette er et godt tegn, uttalte sønnen til lokale medier.

Han beskrev hendelsen som et «mirakel fra Gud».

– Nå ber jeg bare om at min mors helse blir bedre. Jeg vil ha henne i live og ved min side.

Etterforskes

Helsemyndighetene i Ecuador har bekreftet at kvinnen ble innlagt på intensivavdelingen på Martín Icaza-sykehuset i Babahoyo, mens departementet etterforsker saken. Det er opprettet en teknisk komité for å gjennomgå hvordan sykehuset utsteder dødsattester, sa departementet i en uttalelse.

Det er ikke første gang at noen har våknet til live fra innsiden av en kiste. I fjor ble en 66 år gammel kvinne ved en feiltakelse erklært død på et sykehjem i Iowa.

Etter at hun ble flyttet til et begravelsesbyrå, våknet kvinnen «gispende etter luft», ifølge CBS.

I 2020 skjedde det samme i Detroit, hvor en ung kvinne åpnet øynene akkurat idet hun skulle balsameres balsameresBalsamering er behandling av lik for å unngå forråtnelse. I USA, Canada og Australia brukes balsamering fremdeles ved at den avdødes blodårer gjennomsprøytes av en formalinholdig oppløsning. Gassen fra bukhulen suges ut og ansiktstrekkene blir bevart ved hjelp av voks, silikoninjeksjoner og sminke. .

Det er ikke blitt gitt noen opplysninger om legen som feilaktig erklærte 76-åringen død.

Se også:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post