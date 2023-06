Russisk soldat reddet livet ved å overgi seg til ukrainsk drone: − Synes fortsatt synd på ham

Den russiske soldaten Ruslan Anitin (30) gjør et siste forsøk på å redde livet. Han overgir seg til en ukrainsk drone.

Det er avisen Wall Street Journal som forteller historien om soldaten som overga seg til ukrainske styrker tidlig i mai.

Videoen av Anitin som ved hjelp av tegn mot dronen signaliserer at han vil overgi seg, viser et menneskes ønske om å overleve krigen.

To sårede medsoldater skal ha tatt sitt eget liv. Selv befinner Anitin seg i tilsynelatende endeløse skyttergraver nær Bakhmut. Totalt utslitt. Alene.

På en skjerm i den ukrainske kommandoposten ser soldatene hans bønn. En ukrainsk oberst konfererer med andre offiserer og gir så sin ordre:

– Prøv å ta ham i live!

På denne pakken skrev ukrainerne at soldaten skulle overgi seg ved å følge etter dronen. De fylte pakken slik at den ble tung nok til å falle ned til den russiske soldaten.

De samme dronene har de ukrainske styrkene til nå brukt til å lokalisere fienden - og så slippe små bomber over de russiske soldatene.

Uten våpen gestikulerer Anitin med hendene for at de skal slutte å angripe. Videoopptaket viser hvordan han drar fingeren over halsen og riser på hodet - en bønn om at de ikke skal drepe ham om han overgir seg.

Wall Street Journal forteller at en angrepsdrone allerede har blitt satt ut for å drepe Anitin, ifølge piloten, en 26 åring med kallenavnet «Boxer». Etter å ha sett Anitin trygle om å få leve, avbrøt «Boxer» operasjonen.

– Til tross for at han er en fiende, selv om han har drept guttene våre, syntes jeg fortsatt synd på ham, sier han til Wall Street Journal.

Ukrainske soldater med en rekognoseringsdrone av typen Sirko. Bildet er tatt utenfor Kharkiv den 30. april.

Ukrainerne sender en pakke til Anitin med beskjeden: «Følg dronen».

Det gjør Ruslan Anitin.

I dag, en drøyt måned senere, sitter han som krigsfange i en interneringsleir i Kharkiv-regionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger - på russisk - oppfordret de til russiske soldatene til å overgi seg, i stedet for å dø en meningsløs død på slagmarken.

I forbindelse med slaget om Kherson i november, brukte den ukrainske hæren en hotline og en chattjeneste ved navn «jeg vil leve» for å få russiske soldater til å overgi seg.

Vladimir Putin under et møte med den kubanske statsministeren onsdag.

Til Wall Street Journal forteller Anitin at de fikk beskjed av en Wagner-soldat at de ville bli skutt om de overga seg eller trakk seg tilbake fra sine posisjoner.

I september skjerpet det russiske parlamentet straffene for soldater som ikke følger ordre, deserterer eller overgir seg til fienden.

Selv om Rusland Anitin risikerer fengsel hvis han kommer hjem til Russland i en fangeutveksling, er det det eneste han ønsker nå.

– La dem låse meg inne. Jeg vil gjerne reise hjem til familien min, og aldri oppleve det samme som jeg har sett her, sier han til den amerikanske avisen.

PS: Mediazona og BBCs russiskutgave har navnene på cirka 25.000 russiske soldater som er døde i krigen. De mener at det reelle tallet trolig er dobbelt så høyt, cirka 50.000. Russland har ikke oppgitt tall over antall døde soldater siden i september 2022, da de opererte med cirka 6.000.