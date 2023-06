KLIPP TIL NILAS 230608 This video is about VB TRE GODE STIKKORD 230601 Til Nilas 2.mp4 Til Nilas too. mov Et enormt hav av

flomvann flyter

utover Kherson

Desperate sivile

trygler om hjelp

fra sine hustak Russiske styrker

angriper dem som

prøver å flykte

Den totale ødeleggelsen

Konsekvensene av ødeleggelsen av Khakhova-demningen natt til tirsdag, begynner nå å bli klare:

600 kvadratkilometer med land sør for demningen er under vann, i det som er en av de største flomkatastrofene i Europa i nyere tid.

Ifølge ukrainske myndigheter er 32 prosent av oversvømmelsene på den siden av Dnipro-elven som Ukraina kontrollerer.

68 prosent er i områdene øst for elven, der den russiske okkupasjonshæren har kontrollen.

80 bebyggelser (landsbyer og byer) og rundt 16.000 mennesker er antatt å være rammet.

Ifølge ISW har også flomvannet ødelagt forsvarslinjer som den russiske okkupasjonshæren hadde på den østlige siden av elven:

Mens ukrainske myndigheter har iverksatt en storstilt evakuering av befolkning på vestbredden av elven, kommer det stadig meldinger om en svært vanskelig situasjon for menneskene på den andre siden.

Avisen Kyiv Independent har snakket med sivile inne i de russisk-okkuperte områder, og samlet inn beskrivelser publisert i sosiale medier fra folk i de rammede områdene.

En kvinne sier:

– Folk sitter på takene. De har hverken mat eller vann. De sitter der og veiver med noen røde filler. Ingen har plukket dem opp.

I en lydmelding fra en innbygger sier et flomoffer at situasjonen er kritisk med barn, eldre og funksjonnedsatte som sitter fast oppe på tak.

«De ødelegger oss» skal kvinnen ha skreket i klippet.

Flere av innbyggerne hevder også at russiske soldater skal ha hindret dem i å flykte fra katastrofeområdet, stjålet deres båter og nektet folk uten russiske pass å ta seg ut.

Den russisk-okkuperte byen Oleshky, som er på motsatt side av elven fra Kherson by, antas å være fullstendig oversvømt.

Satellittbilder fra Maxar viser hvordan byen så ut før og etter flomvannet:

I en video som det ukrainske forsvaret har publisert, leverer de vann til ukrainere som er fanget i et takluke inne i russiskokkuperte områder.

Samtaler på Telegram er ifølge Kyiv Independent fulle av desperate meldinger fra området, der folk ber noen i nærheten redde deres kjære som sitter fanget i vannmassene.

Det er foreløpig vanskelig å anslå hvor mange som er døde. Det er det særlig to årsaker til:

Katastrofeområdet er allerede en krigssone, og det finnes ingen åpen tilgjengelig informasjonsdeling mellom de to krigende sidene.

Først når vannet trekker seg tilbake, vil man kunne finne eventuelt døde inne i de oversvømte husene.

I Kherson by, som Ukraina vant tilbake fra Russland i november i fjor, pågår redningsarbeidet for fullt på dag tre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte torsdag de flomrammede områdene.

Han hevder at russiske soldater fortsatt skyter fra avstand mens ukrainsk mannskap forsøker å redde sivilbefolkningen.

– Så snart våre hjelpere prøver å redde dem, blir de beskutt, sier Zelenskyj.

De to partene i krigen, legger skylden på hverandre for dambristen.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, mener det meste tyder på at det er Russland som står bak.

– For det første var det russerne som hadde fysisk kontroll over demningen. For det andre kom det troverdige rapporter allerede i oktober i fjor om at russerne hadde minelagt selve demningen, sier Røseth.

Kort tid etter Zelenskyjs besøk til Kherson, kom det en rekke meldinger om russisk artilleribeskytning mot et evakueringspunkt i byen.

– På grunn av målrettede angrep fra okkupantene under evakuering i byen døde en sivil. Ytterligere to personer ble såret, sier Khersons påtalemyndighet i en uttalelse torsdag ettermiddag.