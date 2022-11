EGYPT: En mann tar selfie utenfor konferansen i Sharm el-Sheikh.

Klimaforsker etter avtalen: − Veldig alvorlig

Det ble ingen braksuksess i Egypt. Men ikke alt er mørkt.

Klimatoppmøtet COP27 i Egypt har etter en lang natt kommet til enighet om en slutterklæring.

En av seirene er at de er enige om å opprette et fond som skal kompensere fattige land for tap og skade som følge av klimaendringer.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset sier dette er viktigere enn man først kan tenke:

– Det er en stor anerkjennelse. Det som har skjedd der er at de av oss som har levd veldig godt på fossile brensler anerkjenner at dette går utover andre deler av verden. Dette har vært ønsket fra de mindre utviklede landene i veldig lang tid. Det er absolutt verdt å feire, sier Cicero-forskeren til VG.

CICERO: Bjørn Hallvard Samset har forsket på klimaendringer i en årrekke.

Men over til det som ikke har skjedd:

– Det som er vanskelig er å få ned utslippene og å komme oss i retning 1,5 grader. Der er det nesten stillstand.

Målet: På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble det store målet vedtatt: Å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid. Det skulle i alle fall godt under 2 grader.

Status: Menneskelig aktivitet har ført til en økning til rundt 1,1 grader, og det går ikke nedover. FNs klimapanel konkluderer med at vi kan komme til å oppleve 1,5 grader allerede på 2030-tallet.

Parisavtalen skiller seg litt ut fra andre fordi landene melder inn selv målet de skal holde. Det ser ut til å være mer effektivt enn fra toppen og ned, forklarer Samset.

Utslipp fortsetter å øke

– Det er helt tydelig at vi må til netto null utslipp i løpet av maksimalt 50 år. Utslippene må også begynne å falle de første årene, og det er vi ikke i nærheten av.

I stedet fortsetter de å øke, selv om det var en liten dipp under pandemien:

– Og da viste vi at det gikk an, at hvis vi virkelig tar det på alvor finnes det ting å gjøre for å få utslippene ned. Men det er ingen felles vilje om virkelig å få ned utslippene på kort sikt.

Om landene holder det de lover, vil vi få en temperaturøkning 2,5 grad i 2100. Det er mye bedre enn lenge fryktet men fortsatt langt over parisavtalens mål på 2 grader og glasgow-målet på 1,5.

I FARE: I 2009 advarte Maldivenes myndigheter om trusselen den globale oppvarmingen er for det populære feriemålet. 400.000 bor på øyene, som kan oversvømmes ved to grader global oppvarming.

Konsekvensen i Norge er først og fremst at det blir dyrt å beskytte seg gjennom å tilpasse landbruket. Mens andre steder i verden blir konsekvensene så sterke at det ikke er praktisk gjennomførbart å ha et landbruk fordi mye vil være oversvømt.

– Det funker bare ikke å bo der. Da må folk bare flytte vekk og vi husker sist det kom en migrantstrøm. Det er grunnen for togradersmålet, sier Samset.

Kina står for mye økningen.

– Så er det også vanskelig å peke på Kina, for de står for alt forbruk for oss i Vesten, og det er vårt forbruk som står for at deler av det øker.

Dr. Kieran Baxter overvåket isbreen i seks uker. Bildene bør være en oppvekker, mener han:

– Veldig alvorlig

Miljøaktivisten Greta Thunberg boikottet møtet i Egypt og kaller møtet et forum for grønnvasking. Hennes versjon av klimafremtiden er dyster.

Er det den som er mest realistisk?

– Greta Thunberg og en del av aktivistenes versjon av fremtiden er jo mulig ut fra det forskningen sier. Det kan bli så ille. Det er ikke det mest sannsynlige, men selv det mest sannsynlige er veldig alvorlig. Sunn fornuft sier at vi må være så forsiktige som vi kan.

Les mer: Dette er den nye klimakampen.

Flere miljøorganisasjoner, politiske partier tar til orde for å stanse leting av olje. Krigen i Ukraina har derimot vist hvor viktig energien, spesielt gass, som kommer fra Norge er:

– Det er veldig vanskelig. Hverken jeg eller noen andre har noen lette løsninger der. Vi har en utfordring med energisikkerhet, og samtidig må olje og gass være ute av energimiksen innen dette århundret.

Samset legger til at det ekskluderer det som kan bli tatt opp med karbonfangst.

Sier riktige ting – gjør mindre

Klimaminister Espen Barth Eide sa han var sånn passe fornøyd og skulle ønske det var tydeligere mål på blant annet utslipp.

Samset sier krisefølelsen generelt ikke har inntruffet i verden.

– Har Norge en tilstrekkelig krisefølelse, da?

– Nei absolutt ikke, vi er ikke der. Barth Eide og andre klimaministre har sagt de riktige tingene lenge, men det norske samfunnet flyr jo høyt i forbruk og energibruk. Det er vanskelig å legge om livsstil, og det er ikke opplagt hvordan man skal legge om. Vi er ikke den verste, men heller ikke beste i klassen.

Men det er grep folk selv kan ta for å lette på trykket:

– Det viktigste vi kan gjøre på private, er det å fly mindre, legge om hvor mye rødt kjøtt vi spiser og isolere hjemmene våre.