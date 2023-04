Røyk over bygninger i Khartoum i Sudan etter at det er rapportert om sammenstøt i byen.

Meldinger om pågående militærkupp i Sudan: Ambassadepersonell søker dekning

Sudans paramilitære gruppe RSF sier de har tatt kontroll over presidentpalasset, residensen til hærsjefen general Abdel Fattah al-Burhan og Khartoums internasjonale flyplass.

Landets etterretningstjeneste avviser på sin side at RSF (Rapid Support Forces) kontrollerer presidentpalasset. Hæren i Sudan sier at de selv fortsatt kontrollerer alle sine baser og flyplasser.

Ifølge Reuters vil Sudan sette inn flyvåpenet for å konfrontere RFS.

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sier hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah til nyhetsbyrået AFP.

USAs diplomater i byen skal ha søkt dekning i bomberom, skriver Reuters. Ambassadør John Godfrey omtaler eskaleringen som «ekstremt farlig» og ba toppledelsen i landet om å stoppe sammenstøtene.

Lørdag formiddag ble det hørt kraftig skyting sør for Sudans hovedstad Khartoum, sier vitner til Reuters.

Det ble også meldt om skyting nær forsvarsdepartementet og hærens overkommando. I Khartoums naboby Omdurman skal artilleri og stridsvogner være satt inn. De siste dagene har situasjonen vært spent mellom hæren og en mektig paramilitær gruppe, noe som har skapt frykt for konfrontasjon.

Uenigheten kom til overflaten torsdag, da hæren sa at styrken RSF (Rapid Support Forces) hadde utført ulovlig forflytninger uten noen samordning den siste tiden.

RSF sier på sin side at de er utsatt for et brutalt angrep og ber om nasjonal, regional og internasjonal fordømmelse

Fredag og tidlig på lørdag sa lederne på begge sider til mekler at de var klare til å trappe ned situasjonen.