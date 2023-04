Det har vært skogbranner i Spania og andre land i det mars har vært varmere enn gjennomsnittet.

EU: Årets mars var nest varmeste som er registrert

Jorda opplevde den nest varmeste mars måned og den nest laveste havisen i Antarktis som er registrert, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste.

NTB

Rapporten fra klimaovervåkningstjenesten Copernicus inneholder analyser som blant annet viser at temperaturen var over gjennomsnittet i store deler av Sør- og Sentral-Europa. Temperaturene var langt over gjennomsnittet også i Nord-Afrika, Asia, nordøstlige Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Antarktis.

Samtidig var temperaturen under gjennomsnittet i mesteparten av Nord-Europa og andre deler av Nord-Amerika.

Havisen i Antarktis lå 28 prosent under gjennomsnittet for mars. Også i Arktis var havisnivået lavere enn gjennomsnittet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post