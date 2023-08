HENRETTET: James Barnes hevdet å ha stått bak flere enn de to drapene han er dømt for.

Dømt for drap på to kvinner – henrettet i Florida

En mann som er dømt for drap på sin kone og en annen kvinne, ble henrettet med dødelig injeksjon i Florida torsdag.

James Barnes (61) ble erklært død i Florida State Prison i Raeford klokken 18.13 torsdag lokal tid.

En talsperson for myndighetene sier at Barnes avsto fra å si noen siste ord før han døde.

– Barnes var en voldelig og hensynsløs kriminell. Dagens henrettelse sørger for at han aldri vil skade et menneske igjen, men la oss ikke glemme ofrene og torturen de måtte holde ut, sier politisjef i byen Melbourne David Gillespie i en uttalelse til Florida Today.

Barnes fikk en livstidsdom for å ha drept sin 44 år gamle kone Linda i 1997. Under soning av den dommen tilsto han at han i 1988 voldtok og drepte Patricia Miller, en 41 år gammel sykepleier.

Barnes ble i 2007 dømt til døden for drapet på sykepleieren.

I 2012 hevdet han å også stå bak to andre drap – men han er ikke siktet eller dømt for disse. Tilståelsene kom i TV-serien «On Death Row», der han ble intervjuet av den tyske regissøren Werner Herzog.

Barnes er den femte death row-innsatte som er blitt henrettet i Florida så langt i år, og den 104. personen som er henrettet i delstaten siden dødsstraff ble gjeninnført i 1976, skriver Florida Today.

Så langt i år har 16 personer blitt henrettet i USA.

