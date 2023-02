BEORDRET NEDSKYTING: Canadas statsminister Justin Trudeau, her avbildet ved en tidligere anledning.

Team på bakken i Canada leter etter mystisk objekt

Canadas statsminister Justin Trudeau opplyser at mannskaper nå leter på bakken for å finne og analysere vrakrester etter at et uidentifisert objekt ble skutt ned lørdag kveld.

Saken oppdateres.

Det er fortsatt mye vi ikke vet, sier Trudeau på en pressekonferanse kl. 15.55 norsk tid.

Lørdag kveld opplyste statsministeren på Twitter at han «beordret nedskytingen av et uidentifisert objekt som beveget seg i kanadisk luftrom, opplyste Trudeau på Twitter lørdag kveld norsk tid.

Kanadiske og amerikanske militærfly var i lufta og det var et amerikanske F22 som skjøt ned objektet.

Canadas forsvarsminister Anita Anand har tidligere opplyst at objektet utgjorde en risiko for flytrafikken samt at det er for tidlig å spekulere i hva det kan ha vært.

Anand sa at objektet ble skutt ned lørdag befant seg 17 mil fra grensen til USA, og var sylindrisk i formen. Det skriver både Global News og CNN.

Fredag ble et annet ukjent objekt skutt ned av amerikanske jagerfly like utenfor Alaskas kystlinje.

Objektet skal også være mindre enn den kinesiske «spionballongen» som ble skutt ned forrige lørdag.

Men det er ikke bare over Nord-Amerika at man den siste tiden har oppdaget uidentifiserte objekter.

Søndag meldte den statskontrollerte kinesiske avisen Global Times har lokale myndigheter i Kinas Shandong-provins oppdaget et uidentifisert flyvende objekt nær kystbyen Rizhao. Meldingene er ikke bekreftet.

Ifølge Bloomberg skriver kinesiske medier at Kina har forberedt seg på muligheten for å skyte ned objektet.