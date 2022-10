DREPT: Adriana Yakes ble bare tolv år.

Tre menn tiltales for drapet på svenske Adriana (12)

To år etter at 12 år gamle Adriana Yakes ble skutt og drept i Botkyrka i Sverige, er tre menn tiltalt for ugjerningen. – Jeg håper det finnes et hjerte der et sted, sier mammaen Susanne Yakes til VG om de tiltalte.

– Det skal bli godt å få en avslutning, sier Susanne Yakes (34), mammaen til Adriana som ble skutt og drept natt til 2. august 2020 utenfor en bensinstasjon i den belastende forstaden Alby i Botkyrka i Sverige.

Hun har nettopp fått nyheten om at tre menn er tiltalt for drapet på tolvåringen. Det var Aftonbladet som først omtalte tiltalen.

Adriana ble et tilfeldig offer for det politiet mener var et oppgjør mellom to kriminelle gjenger.

Hun var ute og gikk med hunden da hun ble truffet av skudd utenfor et gatekjøkken. Skuddene skal ha blitt avfyrt fra en passerende bil. To andre personer, som sto noen titalls meter fra tolvåringen, skal ha vært det opprinnelige målet.

I to år har politiet i Stockholms-forstaden etterforsket drapet. Straffesaken, som skal pågå frem til jul, sier å være den mest omfattende saken mot gjengkriminelle i svensk rettshistorie. Et titalls personer har hatt status som mistenkt, og saken omfatter også et drapsforsøk som skjedde før drapet på Adriana.

Forventer ingen unnskyldning

– Jeg håper de vil erkjenne drapet. Ingen har innrømt noe foreløpig, sier Susanne Yakes til VG.

Hun sier at hun ikke forventer noen unnskyldning fra gjerningspersonene. Men hun håper at de skal vedgå at de drepte datteren.

– Jeg håper det finnes et hjerte der et sted. At de ikke skal hale dette ut enda mer, og skape enda mer lidelse for oss familien. Jeg håper de vil si: «Vi sto bak drapet, og det gikk for langt». Det holder for meg.

De tiltalte har sittet varetektsfengslet over tid, og vil nå bli stilt for retten. Det skal være satt av 39 dager til rettssaken.

Susanne Yakes forbereder seg på å vitne.

– Jeg skal fortelle fra mitt perspektiv hvordan dette har påvirket meg og min familie, sier hun.

34-åringen, som har to andre barn, har vært åpen om at sorgen knapt har vært til å bære. Hun er blitt fysisk og psykisk syk etter datteren ble drept.

Yakes har delt disse bildene av datteren med VG:

MOR OG DATTER: Susanne Yakes og datteren Adriana på midtsommerfest sommeren før hun ble drept. ADRIANA: Mammaen har beskrevet Adriana som «klok og veslevoksen, sprudlende og morsom».

Lex Adriana

Susanne Yakes har ikke orket å følge så tett med på etterforskningen og debatten rundt de gjengkriminelle i Sverige. Til det har hun hatt for mye tanker i hodet.

Men hun har fått med seg at de tre tiltalte tilhører kriminelle nettverk, at det skal komme fra lokalmiljøet og at de er i 20-årene.

– Jeg håper at Sveriges rettssystem innser at man må sette hardt mot hardt når det kommer til slike lovbrudd, sier 34-åringen.

Da VG møtte henne på valgdagen 11. september, håpet hun på regjeringsskifte. Og hun fikk det som hun ville.

NYTT NABOLAG: Susanne Yakes har flyttet til en roligere plass i Botkyrka utenfor Stockholm etter at datteren ble drept.

Fredag formiddag legger Sveriges påtroppende statsminister Ulf Kristersson fra høyrepartiet Moderaterna frem sin regjeringsplattform. Han danner en trepartiregjering med Kristdemokraterna og Liberalerna. Sverigedemokraterna blir stående utenfor, men som et avgjørende samarbeidsparti.

– Det ble den regjeringen jeg håper på. Nå er jeg spent på om de vil innføre Adriana-lovene, som kan stramme inn på gjengkriminaliteten, sier Susanne Yakes.

Adriana-loven, eller «Lex Adriana» som den omtales som i Sverige, innebærer blant annet anonyme vitner og såkalte kronvitner, der særskilt viktige vitner får strafferabatt eller går fri for straff.

Moderaternas Kristersson nevnte Adriana-saken helt innledningsvis i pressekonferansen med den nye regjeringen:

Omfattende problem

Kristersson pekte på at fredag starer rettssaken mot de tiltalte for drapet på Adriana, og nevnte saken som et eksempel på hvilke utfordringer Sverige står overfor – som den nye regjeringen lover å ta tak i.

Problemet med gjengkriminalitet er på alles lepper i Sverige.

Sverige er det landet i Europa med flest drap begått med skytevåpen. Hittil i år er 47 mennesker blitt skutt og drept. Oppklaringsprosenten på disse drapene er bare på 20 prosent.

Ifølge svensk politi finnes det over 8000 gjengkriminelle i Sverige, og 1200 av dem er barn.