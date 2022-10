TURNÉ: Herschel Walker turnerer Georgia daglig med stopp etter stopp i småby. Tirsdag var han i Dawsonville, en drøy time nord for Atlanta.

Senatet kan avgjøres i vippestaten Georgia: − Skandalevalgkamp

DAWSONVILLE (VG) Ukjente barn, påstander om betalt abort og Twitter-angrep fra egen sønn. Til tross for bombe etter bombe, kan sportsikonet Herschel Walker bli den som vinner Senatet tilbake til republikanerne.

Den knallrøde valgkampbussen til den tidligere fotballspilleren Herschel Walker (60) er forsinket.

Oppvarmere sørger for å få opp stemningen blant de drøye 100 oppmøtte i småbyen Dawsonville i Georgia.

Dette er amerikansk valgkamp slik den ser ut på oppløpssiden. 8. november skal kontrollen av begge kamrene i Kongressen avgjøres av velgerne.

Da Trump-støttede Walker endelig ruller inn, er det med sin livshistorie om en stammende, landsens gutt som endte opp som en av USAs mest kjente amerikanske fotballspillere – «ved Guds nåde».

Han nevner ingen av skandalene som har ramlet ut mediene under valgkampen, men kaller seg i stedet en «kriger», heller enn «politiker».

– Jeg kjemper mot en ulv i fåreklær, sier Walker om sin motstander, Raphael Warnock, den sittende demokratiske senatoren og pastoren fra Martin Luther Kings kirke i Atlanta.

Akkurat nå er det i praksis dødt løp mellom de to på målingene.

SELFIE: Etter arrangementet får alle som vil et håndtrykk og en selfie med Herschel Walker. Her er han med veteranen Tony Roberts, som mistet foten i forsvaret og her holder opp protesen sin.

Professor: – Kan gå begge veier

Alles øyne er nok en gang på Georgia.

I 2020 gikk delstaten for første gang til demokratene i et presidentvalg siden 1992, med snaue 12.000 stemmer i favør av Joe Biden.

Deretter fulgte to senatsvalg hakk i hæl, dagen før Kongressen ble stormet 6. januar i fjor, hvor Jon Ossoff og Raphael Warnock vant og ga demokratene et syltynt flertall – så lenge visepresident Kamala Harris stemmer på vippen.

Nå er det Warnock sitt sete Walker forsøker å ta, i et politisk klima som gagner republikanere med inflasjon, kriminalitet og en upopulær Joe Biden langt fremme i bevisstheten til velgerne.

DEMOKRATEN: Raphael Warnock er pastor i kirken Martin Luther King brukte å være pastor i. I fjor ble han senator fra Georgia, og skal 8. november forsvare seg mot Herschel Walker.

– Det er veldig jevnt. Det kan gå begge veier. Det kan også bli så jevnt at det går videre til et finalevalg, sier Trey Hood, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Georgia, til VG.

Delstaten krever nemlig at vinneren tar en majoritet av stemmene. Om hverken Warnock eller Walker når 50 prosent i november, på grunn av andre småkandidater, vil de møtes igjen om noen uker til et nytt valg.

På det tidspunktet vil de øvrige 99 setene i Senatet trolig være avklart – og Georgia kan enda en gang bli vippestaten som setter kursen for USA.

Representantenes hus – det andre kammeret i Kongressen – er det nå trolig bare å glemme for demokratene, ifølge de ferskeste meningsmålingene.

BUSSEN: Med to uker igjen til valgdagen går kampen om velgerne på høygir. Georgia er igjen en avgjørende vippestat, enorme pengesummer pøses inn for å finansiere TV-reklamer og på fredag skal Barack Obama komme for å støtte Walkers demokratiske motstander Raphael Warnock.

Skandalene

Spørsmålet er bare om Walker vil bli rammet av enda flere ødeleggende historier i mediene – og om det i så fall har noe å si for velgerne.

Walker har for eksempel lagt politisk vekt på problemet med fraværende fedre, spesielt i afrikansk-amerikanske miljøer.

Så avslørte The Daily Beast at han selv hadde barn han som ikke var offentlig kjent. Totalt tre stykker, viste det seg, og den ene barnemoren sa at Walker knapt hadde møtt sønnen sin.

Han har sagt at han er imot abort, uten unntak. Samme nettsted avslørte deretter at han skulle ha betalt for en kjærestes abort i 2009, noe han nekter for.

Like etter gikk sønnen hans, influenseren Christian Walker, ut på Twitter med knallharde angrep på sin far.

– Du er ingen «familiemann» når du forlot oss for å ligge med en haug av kvinner, truet med å drepe oss og fikk oss til å flytte seks ganger på seks måneder, flyktende fra din vold, skrev han.

Faren svarte at han elsket sønnen sin, og har vært åpen om sine mentale helseproblemer tidlig på 2000-tallet.

VETERAN: Tony Roberts har skaffet seg en trøye med Walkers etternavn på.

En amerikansk historie

– Han har hatt en skandalebefengt valgkamp i lang tid. Ting blir kjent, folk absorberer informasjonen, men det har jevnet seg ut etter den siste skandalen og målingene er nå veldig tette, sier professor Hood.

Han tror at Walker kom helskinnet ut av den eneste debatten med Raphael Warnock, blant annet fordi staben hans lyktes med å senke forventningene.

Hood beskriver Warnock som «svært veltalende», mens The New Yorker har antydet at han er den «mest interessante demokraten» siden Barack Obama.

– Han hadde en lav terskel å komme over, men han klarte det, sier Hood.

I et svært polarisert politisk klima tror han ikke skandalene kommer til å flytte på mange velgere.

– De har allerede gjort seg opp en mening hva gjelder hvem de skal stemme på. De stemmer uavhengig av hva som kommer ut, forklarer Hood.

– Hva er styrkene hans?

– Han stiller til valg som en outsider. Det er en historie vi ser igjen og igjen i Amerika. Han er en utrolig populær og gjenkjennelig sportsutøver, svarer Hood.

STØTTER: Larry Stiton (79) lar ikke avsløringer om Herschel Walkers fortid.

– Gud kan fikse

Blant velgerne på Walkers valgkampmøte i Dawsonville, er det ingen av skandalene hans som ser ut til å bety noe.

– Jeg har ikke møtt noen som ikke har hatt problemer, sier Larry Stiton (79).

– Og jeg har ikke møtt noen med problemer som Gud ikke kan fikse, heller, fortsetter han, rørt nesten til tårer.

– Et menneske kan få lov til å utvikle seg. Om det var hans fortid og han har forandret seg nå, så er det bra. Men akkurat nå gir han oss sin plattform, og det er det jeg er interessert i, sier Bambi Gibbons (57).

– Jeg er opptatt av hva han bringer til bordet, sier hun.

SAKENE: Bambi Gibbons (57) er opptatt av hvilke saker Walker støtter, ikke hva han har gjort eller ikke gjort.

– Definisjonen på en kvinne

Under sin kvikke tale foran kampanjebussen bringer Walker til bordet at han er sendt av Gud for å stoppe pastoren Warnock.

Han angriper demokraten for å ville definansiere politiet, for å være brysomt opptatt av rasisme i USA og for å være en marionett for Joe Biden.

– Gud snakker ikke om hva slags hudfarge du har. Han snakker om hva slags hjerte du har, sier han til det i hovedsak hvite publikumet sitt.

Han sveiper lett innom kulturkrigsfronten, også, ved å anklage amerikanske styrker under Biden for være mer opptatt av transkjønnethet, enn krig.

– De vet ikke definisjonen på en fiende. Men hvordan skal de vite det, når de ikke engang vet definisjonen på en kvinne? spør han til latter fra de fremmøtte.

VITSEMAKER: Herschel Walker drar mange vitser, noen av dem om seg selv, og ganske mange om motstanderen Raphael Warnock.

Trosset Trump

Trump nevner han imidlertid bare så vidt.

Selv om han tidligere har spredt eks-presidentens løgner om 2020-valget, har han i valgkampen gjort det klart at Biden slo Trump i Georgia.

– Trump-støtten hjalp han nok, men han er så velkjent og populær at han egentlig ikke trengte den, sier professor Hood.

Den tidligere presidenten har i det hele tatt et svakere grep om republikanerne i Georgia.

Det var her administrasjonsminister Brad Raffensperger nektet å «finne» stemmer for Trump. Han fikk støtte av den republikanske guvernøren Brian Kemp.

Begge vant sine primærvalg uten problemer tidligere i høst mot Trumps kandidater, og ligger an til å vinne ny tillit blant velgerne 8. november.