PUTIN OG KADYROV: Den tsjetsjenske lederen og oberstløytnant i den russiske hæren Ramzan Kadyrov er en av dem som nå tar til orde for «av-satanisering» av Ukraina.

Nå vil Russland «av-satanisere» Ukraina

Nestleder i det russiske sikkerhetsrådet mener at «Church of Satan» med myndighetenes velsignelse sprer seg i Ukraina. – En propagandamaskin som begynner å bli helt desperat, sier ekspert.

President Vladimir Putin sa i sin tale natt til 24. februar, dagen invasjonen startet, at Russland ville kjempe for en «av-nazifisering» av Ukraina.

Nå er et nytt begrep lagt på bordet: «Av-satanisering».

Det ble presentert av nestleder av det russiske sikkerhetsrådet, Alexei Pavlov, i et intervju med den Moskva-eide avisen Argumenty i Fakty tirsdag.

– Jeg mener at i fortsettelsen av den spesielle militæroperasjonen blir det mer og mer presserende å gjennomføre av-sataniseringen av Ukraina, sier han.

Pavlov påstår at Church of Satan, som ifølge Store norske leksikon er verdens største satanistorganisasjon, har spredt seg i Ukraina – og at satanismen får også støtte fra de ukrainske myndighetene.

PROPAGANDA: Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen, mener at Putins fortelling om ukrainere som nazister ikke har truffet så godt.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI, en av Norges fremste forskere på russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk, synes det virker som et desperat grep.

– Enhver krigførende makt vil ha et behov for å delegitimere motparten man bruker ekstrem vold mot. Men dette illustrerer en propagandamaskin som begynner å bli helt desperat.

Tror ikke russere kjøper satanisme-påstand

Wilhelmsen har tidligere forklart til VG at Putin siden 2014 har bygget opp en retorikk om at styresmaktene i Kyiv egentlig er nazister og fascister og at Kreml bruker Russlands store, mest sentrale nasjonale traume, nemlig kampen mot nazistene under krigen for alt det er verdt.

– Så hvorfor har de gått over til satanisme nå?

– Det er ingen tvil om at de adjektivene og fortellingene man har brukt for å overbevise om at dette er nødvendig krigføring, ikke har truffet så godt – og da spesielt fortellingen om ukrainere som nazister.

– Kjøper den russiske befolkningen satanisme-påstanden?

– Vanskelig å si, men jeg tror mange ser at spinn-maskinene nå går på høygir, og at de ikke funker så godt lenger.

Meningsmålinger viser at den delen av propagandaen som har fungert best, er narrativet om at Vesten vil Russland vondt og forsøker å nedkjempe landet gjennom militær støtte til Ukraina, forklarer Wilhelmsen.

Den andre fortellingen som har stort gehør, er at den russisktalende befolkningen i Øst-Ukraina trenger beskyttelse og hjelp

Kadyrov: – Forfall og satanisme

Alexei Pavlov i det russiske sikkerhetsrådet mener også at den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov har et godt poeng med sin uttalelse om at det trengs «en fullstendig av-satanisering» av Ukraina.

På sin Telegram-konto skriver Kadyrov, som tidligere i oktober ble utnevnt til generaloberst i den russiske hæren, at satanisme i Vesten «åpenlyst jobber mot Russland».

Han påstår at «tradisjonelle par blir fratatt barn» og at disse blir «overført til likekjønnede par» og at dette er noe europeere ser på som moderne og sivilisert.

– Jeg ser forfall og satanisme i dette, skriver Kadyrov, som tidligere har sagt at det ikke er noen homofile i Tsjetsjenia.

Wilhelmsen mener at satanisme er et forsøk på å appellere til de forskjellige religionene som finnes i Russland. Hun påpeker at Kadyrov er muslim og Putin er Russisk-Ortodoks kristen.

– Det blir et slags felles tankegods, en rød tråd de kan samles om. Denne typen retorikk passer inn i en annen fortelling som er odlet frem over mer enn ti år nå, nemlig at det er en sivilisasjonskonflikt mellom Russland og Vesten, sier hun.

– Russland er de troende som ikke har forlatt religionen og de tradisjonelle verdier. Det hyper-liberale Vesten står for det motsatte, har forlatt Gud og er dekadent og fordervet.