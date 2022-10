Se dokumentaren «Hide and Seek»

I et av Napolis hardeste nabolag forsøker Entoni (10) å unngå å kopiere sin far og farfars vei inn i et liv i rus og kriminalitet. I et miljø som lokker med tøylesløse opplevelser og en evig hierarkisk kamp om posisjoner blant nabolagets gategutter, er det lettere sagt enn gjort.

VG har kun rettigheter til å vise «Hide and Seek» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.