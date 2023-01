FORTSATT IKKE VALGT: Kevin McCarthy i det han ankom Kongressen onsdag.

Gjør nye forsøk på å velge leder av Representantenes hus etter kaosdag

For første gang på 100 år lyktes ikke Representantenes hus Representantenes hus Representantenes hus er et av to kamre i Kongressen. Hver delstat har et antall representanter som gjenspeiler antall innbyggere i staten i motsetning til i det andre kammeret - Senatet - der hver delstat har to representanter hver.i den amerikanske kongressen å velge en ny leder på første forsøk tirsdag. Heller ikke på tre. Nå forsøker de igjen.

VG følger utviklingen i Kongressen.

Republikanerene Kevin McCarthy har lenge ligget an til å bli den nye lederen, eller Speaker of the House, som amerikanerne sier.

Men slik gikk det ikke da de 434 representantene skulle stemme tirsdag. McCarthy klarte ikke å få mer en halvparten av stemmene - altså minst 218 - slik det kreves.

I tre valgrunder ble han hindret av liten gruppe av partiets ytre høyre-fløy. De beskylder McCarthy blant annet for å kun være opptatt av å komme i posisjon.

Dermed endte han med 202 stemmer. Ingen demokrater stemte på ham.

KOMMENTAR: Ydmykende forestilling

Etter kaoskvelden USA-eksperter mener fikk Det republikanske partiet til å fremstå som dumme, ble det derfor besluttet å utsette videre avstemninger i kveld.

Den umiddelbare spenningen når de starter opp igjen klokken 18 norsk tid er om det vil komme et forslag om ytterligere utsettelse, eller om de vil gå i gang med en fjerde runde lederavstemning.

Demokratenes leder i huset har oppfordret sine partifeller til å stemme nei til en utsettelse. Dersom alle følger det må 218 av 222 republikanere stemme for. Skjer ikke det heller vil man forholdsvis raskt sette i gang runde fire.

Info Slik skal det stemmes Dersom alle 434 representanter er til stede, så trengs det 218 stemmer for å få flertall om hvem som skal ble leder av Representantenes hus.

Republikanerne har overvekt i Representantenes hus med sine 222 stemmer, så partiet skal få posisjonen.

McCarthy er republikanernes ledende kandidat, men etter tre runder hadde 20 av hans egne stemt imot ham, og han ble stående med 202 stemmer – 16 for få.

Demokratene stemte med sine 212 representanter på sin egen kandidat, Hakeem Jeffries, men han er uansett sjanseløs, siden ingen republikanere støtter ham.

Dersom mange representanter ikke er til stede, eller avstår fra å stemme, så holder det med flertall av dem som faktisk stemmer. Vis mer

– Partiet lar seg ikke lede

USA-ekspert Hilmar Mjelde kalte tirsdag gruppen som stemte mot McCarthy for kaos-artister. Han mener det er minimalt med ideologisk forskjell på ham og eventuelle alternative kandidater.

– Disse opprørerne er nihilister som bare vil lage kaos og mest mulig trøbbel. De er ikke interessert i å styre, sa han til VG, og omtalte det som en arv etter Donald Trump.

Kaos i Kongressen: Norske Hans prøvde det samme

Mjeldes oppfatning er at Det republikanske partiet blir stadig mer dysfunksjonelt:

– Det er et parti som ikke lenger lar seg lede.

KONGRESSEN: Representantenes hus er ett av to kamre i den amerikanske kongressen i Washington, D.C.. Senatet er det andre.

Alt satt på vent

Før man har valgt en leder kan ikke Representantenes hus sette i gang med sitt normale arbeid. Dermed blir alt annet satt på vent inntil videre. Ingen saker vil bli behandlet.

Lederen av Representanes hus har mye makt både når det kommer til hvilke saker som blir debattert i huset og hvem som styrer de ulike politiske komiteene.

Lederen vil også automatisk bli tatt i ed som president dersom både den sittende presidenten og visepresidenten skulle være ute av stand til å lede landet samtidig, for eksempel dersom begge skulle miste livet.