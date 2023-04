TROR PÅ OMKAMP: President Joe Biden kan møte ekspresident Donald Trump i neste års valgkamp.

Ekspert om Biden (80): − Som om Gro skulle stilt til valg

USA står foran et nok et «seniorvalg», tror valgforskere. Kampen om de unge velgerne blir viktig.

Tidligere tirsdag annonserte 80 år gamle Joe Biden at han stiller til gjenvalg i 2024. Han er allerede den eldste sittende presidenten i USAs historie.

– Det er svært sannsynlig at han blir Demokratenes kandidat, om han holder ut, da. Jeg ser ikke for meg at noen kan eller vil utfordre ham, sier valgforsker Jonas Stein ved UiT.

Info Presidentvalget Presidentvalget i USA holdes hvert fjerde år på tirsdagen etter den første mandagen i november.

I 2024 blir det tirsdag 5. november.

Joe Biden er landets 46. president, mens Donald Trump er landets 45. president.

Begge disse to kan møtes til omkamp i valget til neste år.

Hvem som blir kandidat for de to ulike partiene avgjøres i det såkalte primærvalget til neste år.

Etter presidentvalget sendes et ulikt antall valgmenn fra de ulike statene til et møte. Og det er de som til sist velger presidenten. Vis mer

Det tror også professor Jennifer Bailey ved NTNU.

– Problemet for Demokratene er at det er få alternativer. Visepresident Kamala Harris er heller ikke så veldig populær, sier hun.

– Forrige valg vant Biden fordi han av mange velgere ble sett på som det minste onde. Det var ikke stor entusiasme for Biden, det handlet mer om at han ikke var Trump, mener Stein.

Hittil har Marianne Williamson og antivaksine-aktivisten Robert F. Kennedy jr. meldt seg på i Demokratenes nominasjonsrace.

UNGE VELGERE: USA-ekspert Jennifer Bailey tror kampen om unge velgere blir viktig ved neste års presidentvalg.

Tror på omkamp

Begge USA-ekspertene tror Trump blir Bidens mest sannsynlige motkandidat. Den andre personen som så langt har utpekt seg som en mulig kandidat er Florida-guvernør Ron DeSantis.

– Så langt har ikke DeSantis tatt fyr, og han følger bak Trump i alle meningsmålingene, sier Bailey.

– Mange er lei både Biden og Trump og skulle ønske seg andre kandidater, men jeg tror det er de to som vil stå igjen. Vi kan i alle fall slå fast at Trump er en reell kandidat, etter alt vi har erfart tidligere, tilføyer hun.

Mens Trump «bare» er 76 år gammel, fylte Biden 80 år i november i fjor.

– Det blir som om Gro Harlem Brundtland (84, Ap) skulle stilt til valg i Norge i dag, sammenligner Stein.

SANNSYNLIG: Valgforsker Jonas Stein tror ikke Joe Biden vil få noen reelle motkandidater på demokratisk side, og regner det som sannsynlig at 80-åringen blir kandidat til valget.

Må lokke unge velgere

Bailey tror kampen om de unge velgerne blir viktig for de to seniorene.

– Jeg tror de kommer til å være en veldig viktig aktør i valget i 2024. Det er mange av dem som er opptatt av abortspørsmålet og skytevåpenspørsmålet, sier Bailey.

Og der er det Demokratene som scorer best. De er både mer restriktive når det kommer til skytevåpen, og mer for kvinners rett til abort.

– Republikanerne prøver å stenge av så unge ikke kan stemme på college, sier Bailey.

Republikanere i flere stater har forsøkt å innføre nye regler som gjør det vanskeligere for studenter å stemme på campus, melder blant annet The New York Times.

Stein påpeker at det er et generelt problem i amerikansk politikk at mange av kandidatene er gamle, og at det ikke skapes nok plass til nye unge talenter.

– Paradokset er at de ikke for så mange år tilbake valgte en ung, nesten ukjent senator fra Illinois til president. Barack Obama, som var nesten 20 år yngre enn Biden, sier han.